‘Mi ex tenía razón’, la bomba que Karol G lanzó en su nuevo álbum para Anuel AA

Ya es una realidad. Tras meses de promoción, este jueves 11 de agosto, Karol G lanzó su nuevo álbum ‘Mañana será bonito’, ‘Bichota Season’, un trabajo musical con la colaboración de Kali Uchis, Young Miko, Dei V y Peso Pluma.

El estreno está compuesto por 10 canciones que son: ‘Bichota G’, ‘Oki Doki’, ‘Mi Ex Tenía Razón’, ‘S91′, ‘Qlona feat’ (Peso Pluma), ‘Una Noche en Medellín RMX’, ‘Me Tengo Que Ir feat’ (Kali Uchis), ‘Gatita Gangster feat’ (Dei V), ‘Dispo feat’ (Young Miko) y ‘Provenza’ (Tiesto RMX).

Sin lugar a dudas, el tema que más llamó la atención fue ‘Mi ex tenía razón’, y es que a juicio de sus fans, la canción es una verdadera bomba para Anuel AA, con quien la ‘Bichota’ tuvo poco más de dos años de relación. Ahora, está de romance con Feid.

En menos de 12 horas de su lanzamiento, ‘Mi ex tenía razón’ superó el millón de reproducciones en Youtube. No es puro reggaetón, sino una mezcla al estilo tex-mex. En la letra, Karol G expresa que su ex pareja tenía razón en que no se encontraría a otro como él, porque verdaderamente su nuevo amor, es mejor.

“Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor”, canta la colombiana en este nuevo tema.

Destaca que “de verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné”.

En su cuenta de Instagram, Karol G publicó el video con el siguiente comentario: “Este post lo dejé programado hace media hora porque exactamente en este momento que está saliendo mi álbum, estoy subiendo al escenario a mi primer show del tour … que momento tan especial … 2 cosas tan importantes para mi pasando al mismo tiempo 🖤🖤🖤❕Ésta canción es mi bebe✨”.

Indicó que es “un estilo musical que he seguido y admirado toda mi vida y con una dedicatoria especial a una artista que hizo que creyera que algún día todo lo que me pasa hoy , podía ser posible ✨ Selena Quintanilla🖤🕊️Te Amo!”.

Esta es la letra completa de ‘Mi ex tenía razón’

Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor.

Bebé, en la cama me curaste to’ lo que me dolía, me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices “mi amor”.

Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor.

Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.

Todo me gusta al lado de ti. En la fila no me tratan como en Fendi y soy un maquinón, pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty y ahora soy pretty. En la disco bajándome la botella ‘e Moët. Directo pa’ la cama pa’ que me lo hagan como es.

De verdad no sé por qué carajo fue que lloré. Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné.

Contigo, mi amor, mi cama se lleva mejor, ey. Ya no extraño la vida que tenía cuando pienso en lo que decía.

Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor.

Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.

Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa’ qué le digo que no? Si me lo hace mejor.