“Nos centramos en la agresión verbal”: Michael Roldán habla del violento acto de Lucas a Bigote y asegura que no existe favoritismo en “Gran Hermano”

Uno de los panelistas de “Gran Hermano”, Michael Roldán, se refirió a la situación de uno de los participantes más polémicos dentro del encierro del reality: Lucas Crespo.

El influencer ha sido blanco de críticas durante este último tiempo tras haber agredido a Bigote, la mascota de la casa, y también por un supuesto favoritismo de parte de la producción de Chilevisión.

Por esta razón, es donde Publimetro le consultó al periodista sobre esta situación y por qué nunca mencionaron la violenta acción en el programa en vivo, a lo que aseguró que “yo no me puedo hacer cargo de todos, me puedo hacer cargo de mi”.

“Los conversamos con la Fran (García-Huidobro), pero en ese momento se me olvidó por completo (...) cuando estábamos hablando (con Bambino) nos centramos en la agresión verbal, ya que en este país nos preocupamos cuando hay un golpe; pero la violencia verbal no la tomamos en cuenta y en un programa de televisión para mi es súper importante”.

“Mucha gente me decía ‘pero si el perrito no escucha’”. Sin embargo, “no es por el perrito solamente, es por la gente que está viendo, por los niños y adolescentes, que están siguiendo el ejemplo. Por eso, nosotros nos concentramos en la agresión verbal”, explicó.

¿Censura para hablar de Lucas Crespo?

Asimismo, el panelista del espacio aprovechó de aclarar que: “Derribo altiro el mito de que nos hayan prohibido hablar de Lucas. No he recibido ninguna prohibición de la producción de criticar a Lucas o a ningún personaje”.

“La gente a veces me escribe ‘se nota que quieren joder a Coni’ y yo he dicho abiertamente que ella es mi favorita. (...) Yo no podría trabajar en un equipo donde me prohibieran hacer algo, hablar de algo o trabajar en pro del personaje favorito”, aseguró Michael Roldán.

Finalmente, el comunicador enfatizó en que “no, Lucas no es el favorito de la producción, ni nadie nos ha pedido defender a Lucas. De hecho, ¿quién en el panel lo defiende? Arturo, pero el resto nadie”, cerró el comunicador.