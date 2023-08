¿Palo para Daniela Aránguiz?: Luis Mateucci publica misterioso mensaje en Instagram

Luis Mateucci dejó un extraño mensaje en su cuenta de Instagram, que se especula podría ser una indirecta a Daniela Aránguiz, quiene estuvo en El Purgatorio.

“Que difícil es escuchar tantas cosas sabiendo que no son así, me duele pero prefiero callar porque puedo tener millones de errores, pero soy buena persona como me enseñaron, te extraño mamá, como me gustaría tenerte en este momento”, escribió.

Daniela Aránguiz habló largo y tendido de su relación con el “Mago”. Interrogada por Nacho Gutiérrez acerca de la más dolorosa infidelidad de su ex marido, la influencer explicó que fue en una Navidad mientras ella estaba embarazada en la clínica.

Según rememoró, en esa ocasión fue precisamente Nacho Gutiérrez quien le contó que en un programa de farándula donde él trabajaba se estaba revelando que Angie Alvarado era amante de Jorge Valdivia. “Yo lloré, y recuerdo que saliste del set para llorar conmigo”, recordó Daniela, con cariño, sobre el apoyo que recibió de Nacho aquella vez.

A modo de mensaje final para Valdivia, señaló: “Te amé con todo mi corazón, hubiera dado mi vida por ti. Todavía los domingos lloro sintiendo la falta de esos días de pijama y esconderle todo a mis hijos. Te suelto para que puedas ser feliz con alguien bueno y que conozcas el amor verdadero como el que sentí por ti”.