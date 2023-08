Pancha Merino revela estrategia que usó para evitar burlas y bormas de Felipe Avello en “SQP”

Pancha Merino, junto a Krishna de Caso, hicieron memoria de su paso por “SQP” durante la edición del miércoles del programa “Tal Cual”. Narrando esos recuerdos, la actriz de “Adrenalina” reveló la estrategia que empleó para evitar que Felipe Avello se burlara de ella o le lanzara bromas en pantalla.

“Yo siempre quise ser como Felipe, pero no tenía tanto talento y me metí en muchos problemas por tratar de ser como él”, admitió la panelista de TV+.

A continuación, recordó que al humorista le llegaron muchas demandas por sus comentarios en el programa farandulesco, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Jaime de Aguirre (el director ejecutivo de CHV) nos citó a todos y lo retó, le dijo ‘me tienes harto’. Estábamos en su oficina, donde yo nunca había entrado, y estaba furioso. Dijo que teníamos que cuidarnos de lo que decíamos”, relató Pancha.

“Como Felipe siempre me molestaba, yo le decía: ‘Mira, Jaime de Aguirre me fue a ver a la clínica cuando yo nací, porque es yunta de mi papá’. Y mentira, porque eran amigos por pega, pero tampoco eran yuntas y no me fue a ver a la clínica”, agregó.

Entonces, cada vez que se cruzaban en los pasillos del canal con Jaime de Aguirre, ella se acercaba y, mientras lo abrazaba, le decía: “Tío, mi papá le mandó muchos saludos”.

“Él no me decía nada, pero me preguntaba cómo estaba mi papá. Y justo me la tiró cuando estaba el Avello”, rememoró riendo la actriz.

De esta forma, cuando Felipe mostraba intenciones de molestarla, Pancha lo amenazaba con que iría a acusarlo con Jaime de Aguirre, y la estrategia resultaba eficaz para evitar bromas y burlas de su compañero de panel en ese entonces.