Polola del “Turrón” cuenta su historia de amor: “Yo quedé hipnotizada”

Durante la semana Patricia Cid Monsalves, una masajista de Temuco fue noticia nacional. Reveló a través de sus redes sociales que era la pareja 26 años menor de Mario Moreno, “El Turrón” de los ex Millenium Show.

La joven reveló que fue su amor platónico desde los 8 años y que ahora hizo su sueño realidad. En conversación con La Cuarta, relató su historia de amor, justo ahora que han sido días intensos para la pareja, ya que el humorista fue operado del corazón.

“Cuando yo tenía 8 años estaba viendo el Festival como todos los años y de repente apareció este dúo humorístico y vi entrar al Turrón. Lo empecé a observar y le dije a mi mamá ‘grábalo’, porque ella tenía su VHS listo para comenzar a grabar a sus cantantes favoritos”, explicó.

Explica que le gustó debido al papel que hacía: “así como de niño, jugando con un bolso que era su perro. Yo quedé hipnotizada, dijo que tenía 8 años, y yo en mi inocencia dije ‘tiene 8 años, como yo’. Lo empecé a ver todo el rato, me encantó la rutina, su humor era sano, de niño, me gustó”.

Pero esto no se desvaneció, ya que de más grande “lo buscaba en YouTube, lo seguía, veía sus rutinas a lo largo de todo Chile. Siempre lo quise conocer en persona, pero no sabía dónde estaba él”.

La impactante primera cita

Ya corría el 2022 y en Santiago, pasó por la Plaza de Armas en donde el humorista se presentaba, luego de días de buscarlo dio con él.

En diciembre del año pasado concordaron en juntarse, luego de conversar a través de redes sociales. “Nos pusimos de acuerdo para juntarnos. Me fue a buscar en su jeep al trabajo y ahí lo abracé, le dije que quería conocerlo y que estaba emocionada. Le regalé un masaje, me llevó a su casa y me mostró las gaviotas”, contó.

Después fueron a comer completos y ahí Moreno se comenzó a sentir mal, Cid no pensó que era en serio, pero cuando se dio cuenta de lo grave, lo llevó al doctor, donde le dijeron que estaba sufriendo un infarto.

“Me dijeron que ‘si no lo trae a tiempo, se nos va’. Yo no sabía que era enfermo del corazón, no me contó. Me quedé esperando por horas, eran muchas emociones, porque justo el día en que lo conocí pasó esto”, contó.

Y ahora asegura la masajista que “no nos proyectamos, vivimos el día a día felices. Uno no sabe lo que va a pasar mañana, entonces solamente vivimos felices, entregándonos amor, y estamos contentos así”.