“Te gusta el hueveo a ti también”: Pincoya encaró a Trinidad tras conflicto en “Gran Hermano”

La falta de cigarros esta semana en “Gran Hermano” ha calado hondo en los participantes, ocasionado diversos conflictos. Uno de estos se dio el día de ayer, durante la prueba del presupuesto semanal, cuando Constanza preguntó si querían cigarros.

La bailarina nombró a las personas que sí estaban en posesión de cigarros debido a la prueba del piscinazo “a lo Jennifer”, quienes fueron recompensados por la “Pincoya” con los cigarros que le dieron tras finalizar la prueba, y a modo de agradecimiento por acompañarla.

“Fran, Rubén, Ale (Maira le regaló cigarros), los que fuman, ¿quieren?”, consultó Coni mientras estaban realizando la prueba. Al no ser nombrada, Trini dijo: “buena onda, Coni”, por lo que la aludida le respondió “dije los que fumen Trinidad, dije los que fumen”.

“Yo fumo po’, fumo más que la Fran”, contestó, y esto fue respondido por Constanza “dije los que fumen, no me busques Trinidad, no me busques”. Antes de ser cortada la transmisión, Trinidad afirmó: “ni siquiera te quiero buscar galla. No tengo intención de buscarte, chao, chao...”.

Trinidad y su afán de crear conflictos innecesarios 🤦‍♂️... No No tiene la intención de buscarla segun ella y ahí andan buscando camorra #GranHermanoCHV



*Constanza se saca un cigarro para tomarse una pausa en la prueba*



Coni "Fran, Rubén, Ale, los que fumen ¿Quieren?

Trinidad:… pic.twitter.com/hpkRXDcO8k — Alee (@SoyAleeOrtiz) August 10, 2023

La Pincoya sale a la defensa

La Pincoya estaba cocinando junto a Trinidad, por lo que sacó a colación este episodio junto a su compañera de placa. “Tú igual eres malvada, ayer empezaste a webear a esta cabra (...) ¿Por qué hueveaste con la hueá del cigarro sí dijo a todos los que fuman? Te querías que te nombren, te gusta el hueveo a ti también”, señaló.

Ella dijo que sí fumaba, por lo que Jennifer mencionó que si bien no la nombró en especial a ella, hizo un llamado a los fumadores en general. “¿Pa’ qué haces esa huea?”, le preguntó Jennifer, “porque me da lata po’ lulo”, contestó Trinidad.

“Pero si no nombró a nadie, dijo: ‘los fumadores que vengan...’”, señaló la mujer chilota, y Trinidad le corrigió que “lulito, nombró a todos menos a mí”. Ante esto, Jennifer afirmó “a mí tampoco me nombró, nadie me llamó, y me mandé”.

Trinidad se defendió asegurando que sólo dijo “buena onda”, y que nunca respondió con una mala palabra, y Jennifer le señaló que esto no era necesario para ofender, “no es necesario que uno diga una chucha, eso es lo que ustedes no entienden”, mencionó.

“De repente, las cosas que dicen es penca. Ayer igual me dijeron una huea penca (...) ‘si mañana sigues bien como estás, es muy probable que no te vayas a placa’ (le dijeron). Yo no soy penca con ustedes”, continuó Jennifer.

Antes de que las transmisiones se cortaran, Trinidad paró lo que estaba haciendo para contestarle: “yo no soy penca contigo, lulo. Jamás diría en mi cara ‘quiero que se vaya la Jennifer’, nunca lo diría. Es más, esta semana yo te iba a salvar, y te lo dije, lo iba a hacer y lo tenía en el corazón”. "

Pincoya le respondió: “yo no te creo”.