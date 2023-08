“Como la ca...”: Gabriele Benni respondió sin filtro sobre cómo lo pasó durante su encierro en “Año 0”

El comediante italiano, Gabriele Benni, estuvo de invitado en el último capítulo de “Tal Cual”, en el cual comenzó hablando sobre su paso por el reality “Año 0″ de Canal 13, el cual se realizó en enero de 2011.

José Miguel Viñuela le consultó sobre su estadía por el encierro distópico en el cual participó, y acerca de cómo lo pasó, el comediante dijo : “como la callampa, perdí 11 kilos en esa huea, no había nada que comer”.

“Me llamaron como una humorada, me dijeron ‘mira Benni, son todos físico culturistas, deportistas de alto rendimiento los hueones. Te metemos a ti que eris viejo, flaco y feo, una semana para huear y luego te expulsan”, agregó.

“Chucha, yo entré pensando que en una semana volvía a la casa, me demoré cuatro meses en salir. Es que el público me salvaba, así que no salía nunca. Negocié muy bien la semana, si voy por una semana, voy por plata, no voy a ir a huear, y me fue bien”, contó.