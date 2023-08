“Como la vida misma”: René se enteró que Soledad discutió con Octavia por causa de él

En el capítulo de este viernes de “Como la vida misma” presenciamos las repercusiones que tuvo la discusión entre Octavia (Ingrid Cruz) y Soledad (Sigrid Alegría), a causa de René (Sebastián Layseca).

Todo ocurrió, porque Octavia se enteró que su hijo, Benjamín (Alexander Tobar), ahora vive en la casa de Soledad junto a su hermano, René, cosa que no le pareció para nada.

Aunque juró que no se trataba de homofobia, ya que René es gay, lo cierto es que al momento de expresar sus argumentos, insistió en que no quiere que su hijo “ande viendo cosas que no son apropiadas para su edad”.

René se enteró de todo

Luego de discutir con Octavia en la calle, Soledad ingresó a su casa y conversó sobre lo sucedido con su esposo, Alonso (Diego Muñoz), quien le entregó su apoyo, pero también a su expareja.

“La Octavia puede ser muchas cosas, pero homofóbica no es, yo la conozco. Igual, yo le doy un punto, porque debe ser bien desconcertante darte cuenta que tu hijo está viviendo con alguien que tú no conoces”, aseguró Alonso ante Soledad.

“Y que además es gay, te apuesto que si hubiese sido hetero, ella no hace este escándalo”, agregó Sole, sin saber que René, quien se dirigía a la cocina, no entró para poder escuchar todo lo que ambos conversaban al interior.

“No, lo habría hecho igual, si así es la Octavia. O sea, claramente esto igual le agrega más pelos a la sopa”, le contestó Alonso, a lo que Soledad dijo que si nuevamente sentía que ella atacaba a su hermano, lo iba a defender.