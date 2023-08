Denise Rosenthal recordó bullying de profesores por ser una “adelantada” para la época

La cantante Denise Rosenthal recordó sus tiempos de estudiante, cuando sus profesores con limitada inteligencia emocional, se burlaban de ella llamándola “árbol de pascua”, por ser una adelantada a la época. Así lo relató la protagonista del bullying docente, en un video de TikTok mientras realizaba su make up por una ronda de prensa en México, donde está promocionando su exitosa carrera musical.

“Hola mi pipul...me quiero hacer una maquillaje especial. Quiero hacerme algo como más ‘especial’, expresarme”, comenzó a narrar.

“Les voy a contar algo...”, dijo anunciando la historia, no sin antes realizar una broma y ponerse a contar números (1...2...), fiel a su estilo lúdico.

“En el colegio yo era como adelantada en la época yo siento, porque ahora está como de moda todo lo que yo usaba cuando niña”, confesó con sincera humildad.

Denise Rosenthal recordó apodo del colegio

“No, pero de verdad. Yo usaba las uñas largas antes que estuvieran de moda”, recordó.

Pero, en vez de ser celebrada por su visión de la moda, más bien fue criticada.

“Todo el mundo era como ‘pero Denise, esas uñas’. Como que me tildaban de ‘mal gusto’”, lamentó.

Ante esto, recordó el apodo que le decían en el colegio, pero no sus compañeros ni los otros alumnos, sino que los adultos del establecimiento educacional.

“Bueno la cosa es que me decían ‘árbol de pascua’, pero los profesores”, reveló en tono nostálgico.

Incluso, tiempo atrás, en entrevista con Pamela Díaz, le contó cómo fue su etapa escolar, recordando ese ingrato momento.

“Yo no creo en el sistema educacional tradicional era una niña especial y diferente en un contexto ‘raro’, básicamente tenía otro tipo de intereses. Además, yo creo que la inteligencia no se mide exclusivamente por las notas que uno tiene en el colegio”, reflexionó.

“Era una niña lúdica”, afirmó. Aunque, poco entendida.

Posteriormente, reveló que su vestimenta fue tema para las autoridades del establecimiento educacional, ya que a la cantante le gustaba ir con las uñas pintas y accesorios como collares y aros.

“Me dijeron que era un árbol de pascua y me los sacaban, me los cortaban”, expuso la artista.

Posteriormente, la exchica Amango recordó el cruel apodo que le puso la directora de su colegio, el cual asegura que no correspondía ya que solamente era una infante.

“Una vez me dijo ‘Hola, la Pindy’ y era una niña de ocho años... ¿Cómo le dices pindy? En ese momento ni siquiera sabía quién era. Llegué a mi casa y le pregunté a mi mamá ‘¿Quién es la Pindy?’ (...) Feo igual”, sostuvo.