Felipe Contreras cuenta audaz idea de María Elena Duvauchelle en su adiós a “Juego de Ilusiones”

El actor Felipe Contreras ha logrado un gran desempeño profesional en la exitosa teleserie “Juego de Ilusiones”, la cual tendrá una segunda temporada con giros de acción muy dramáticos.

En la diurna de Mega el intérprete encarna a Ignacio, un arriesgado detective que se encuentra en la búsqueda de su origen.

“Ahora surgió como el héroe (…) lo trabajamos desde ese lugar de la nobleza, de quien no da su mano a torcer, que no se corrompe, lo cual es difícil dentro de esta sociedad”, señaló el actor respecto de su personaje en conversación con Página 7.

“Ha sido muy interesante interpretar un personaje desde ese punto de vista, que va detrás de un objetivo y que lleva también toda esta relación de amor”, añadió.

En tanto, sobre los eventos futuros en la historia de ficción, Felipe se limitó a señalar que “está en un momento muy álgido, porque se descubrió que sacaron a Julián del búnker”.

Calidad profesional de Duvauchelle

Acerca de una de las escenas más estremecedoras de “Juego de Ilusiones”, la feroz muerte de Trinidad (María Elena Duvauchelle), Contreras comentó: “Para mí fue súper bueno, interesante y atractivo tener que actuar con ella”.

“Era una noche muy fría, estábamos grabando en la calle, imagínate, tenía que tirarse María Elena porque le llegaba un balazo”, precisó.

En este sentido, destacó la actitud profesional de Duvauchelle. “Ella a mí me llamó la atención porque preguntó inmediatamente ‘¿quieren que me caiga?’, vio alternativas de caída (…) eso me sorprendió, ya que es una actriz mayor, pero tuvo la habilidad y una gran disposición”. aseguró.

Al resecto, valoró también la calidad del equipo de rodaje para este tipo de acciones histriónicas. “Son escenas importantes, se toman hartas precauciones (…) son emocionalmente muy fuertes, no solamente por lo que uno vive, sino que por lo que se siente alrededor”, indicó.