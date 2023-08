Gabriele Benni provocó una explosión de risas con sincera confesión sobre su drama íntimo: “La naturaleza me trató como...”

El comediante Gabriele Benni dejó la grande con una confesión en su participación en el último capítulo de “Tal Cual”. Él habló sobre su apariencia física y su cuerpo, que ocasionó una explosión de risa en Patricia Maldonado y José Miguel Viñuela.

Benni y Maldonado recordaron la vez que participaron juntos en un episodio de “Vértigo”, donde le pidieron a la cantante cortarse la uñas y al comediante afeitarse el bigote, y se negó a esto, es más los mandó a la punta del cerro.

“El bigote uno lo ocupa para camuflar un poco la fealdad, el pelo largo también. Un cirujano me dijo eso: ‘tú tienes bigote y pelo largo para camuflar la nariz, y que soy más feo que la conchetum***’, así me dijo él”, lanzó ocasionando las risas de los presentes.

Viñuela seriamente le preguntó si se encontraba feo, y Benni le contestó “yo sé, yo soy feo. Yo casi muero virgen conchatum***. Las minas no me daban bola, cuando me casé con mi señora pensé que era ciega (...) Lo otro es que tengo una callamp*** ridícula, porque uno se podría lucir enchufando, hasta en eso me ha ido mal”.

“Primera vez que escucho a un hombre que dice...”

Esta sincera confesión hizo que los dueños de casa no dieran más de la risa, “la naturaleza me trató como la calla***”, agregó entre risas. Los animadores no se podían recomponer de la risa, hasta que Viñuela finalmente le dijo: “estás haciendo una confesión muy genuina”.

“¿Qué quieres que mienta a esta edad? Siempre fue así, uno se puede lucir, ‘soy feo, pero ven conmigo que te doy un bombardeo que te dejo gateando’. No, nada, tengo una callamp*** ridícula, una callamp*** chiquitita”, agregó. Maldonado estaba estallando de la risa.

Entre risas Viñuela pudo decir, “pero podríamos decir lo mismo sin ser tan explícito, ¿cómo podría ser?”, ante esta petición, Benni reformuló su oración y se corrigió: “tengo una calla*** que vale calla***”. Ante esto, Paty Maldonado declaró que “es la primera vez que escucho a un hombre que dice que su calla*** vale calla***”.

“Jamás hubiese podido ganar un Premio Nobel mostrando la pichul***, y aparte no tiene ritmo. Yo una vez en mi vida, hice dos veces en una noche, y quedé dormido tres noches para recuperarme”, añadió Benni. La risa de Viñuela alcanzó grandes decibeles y Maldonado no daba más de la risa que pateaba el piso.