“Los veo colándose constantemente en el Metro”: Tiktoker español se hace viral al revelar lo que odia de Chile

El tiktoker español Mr Wiott capturó la atención en las redes sociales con su análisis franco y directo sobre su experiencia en Chile. En una serie de videos virales, ha compartido tanto sus apreciaciones positivas como sus descontentos en el país sudamericano. Uno de sus clips más destacados es el titulado “Cosas que no me gustaron de Chile”, que ya ha acumulado más de 186 mil me gusta y 1800 comentarios.

Una de las cuestiones que Mr Wiott abordó en este video fue la alta tasa de evasión en el transporte público de Santiago. Él expresó su asombro al observar a numerosos chilenos colándose en el metro y en los autobuses sin que los conductores intervengan: “A muchísimos chilenos los veo colándose constantemente en el Metro, e incluso en la micro, y el chofer no les dice nada”, comentó. Su sorpresa ante esta situación generó debate en línea, donde seguidores salieron a aclarar que eso se veía principalmente en Santiago y no en otras regiones.

Además, el influencer español compartió su incomodidad ante el uso constante de las palabras “weá” y “weón” en el habla chilena. Mr Wiott señaló que algunos chilenos pueden relatar historias completas utilizando únicamente estos términos informales.

También mencionó que el exceso de la palabra “ya” en las conversaciones le resulta desconcertante. “En España si usas eso es porque estás muy enfadado”, explicó, contrastando esta perspectiva con la normalidad que tiene en Chile.