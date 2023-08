Nicki Nicole la rompió con su participación en “Gran Hermano”: hasta recibió un regalo de la “Pincoya”

Una invitada sorpresa dejó la grande en la casa más famosa del mundo, la famosísima cantante urbana argentina Nicki Nicole fue a visitar a los participantes de “Gran Hermano”. Ella recibió el amor de todos los presentes, especialmente de Alessia, Bigote y Pincoya, quien le dio un especial regalo.

En una fiesta de los viernes que se sentía común y corriente, tuvo un giro en 180° tras la llegada de la artista. Nicki Nicole ingresó por la puerta como cualquier integrante, e hizo un tour en solitario por toda la casa, espiando el refrigerador, y finalmente, llegando a la habitación del carrete.

La intérprete de “Marisola” llegó cuando sonaba el éxito mencionado, para la sorpresa de todos quienes no podían creer la presencia de la cantante en la casa de “Gran Hermano”.

Si bien no fue a cantar, sí compartió con todos los participantes, preguntando por los pormenores de la casa. La cantante le confesó a Mónica: “la verdad que tenía muchas ganas de conocer la casa”.

De igual forma, Nicki Nicole les tenía una sorpresa a los participantes, estrenó su nueva canción con video musical incluido, “X ESO BB” junto al intérprete urbano nacional Jere Klein.

El regalo de la Pincoya

Fran se acercó y le preguntó a la artista si es que había visto el “Gran Hermano” de Argentina, y ella le respondió: “sí, el pasado sí, y éste también, y quería ver al perrito. Así que en un rato más quiero conocerlo”.

Una vez que salieron de la habitación, ella recorrió la casa junto a los participantes, finalmente conoció a Bigote, y entró al confesionario junto a la mascotita del reality. “Bigote, no puedo creer que al fin te conozco, sos una estrella”, señaló, y pidió que no se fuera nadie del encierro. El perrito estaba sumamente feliz de ver a la cantante.

Después, ella se fue a la pieza de los “lulos”, y llegó a la cama de Jennifer Galvarini, la “Pincoya”, también conocida como “Queencoya”. “Está protegida (mi cama) porque yo le hago a la macumba, protecciones”, le contó Jennifer, quien le mostró muñecas que venían de su amada Isla de Chiloé.

La cantante le dijo que eso estaba bueno, considerando la cantidad de gente que la está viendo desde sus pantallas. Jennifer terminó dándole la muñeca, y Nicki Nicole emocionada le dijo: “¿para mí? ¿en serio? no, me muero, no puedo creer que me estás dando esto de regalo ¡no lo puedo creer!”. La cantante también le dejó un regalo a los chicos del reality, el cual recibieron una vez que se fue, unas poleras de Nick Nicole

Finalmente, Nicki Nicole se fue de la casa modelando por la pasarela de despedida junto a Pincoya, quien la fue a dejar hasta la puerta, y fue despedida con la tradicional “Quédate” de Grupo C4.