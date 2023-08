Tatiana Merino habló de su experiencia trabajando en una empresa de limpieza en Australia: “Allá no son cochinos”

La actriz Tatiana Merino volvió a Chile, y participó del último capítulo del programa de conversación “Podemos Hablar”. Ella se sentó junto al animador Jean Philippe Cretton en el bar, para tener una conversación mucho más íntima.

Ella fue consultada cómo fue el cambió radical que vivió después de irse a vivir a Australia, de ser actriz y vedette pasó a trabajar en una empresa de limpieza. “Obviamente echo de menos la actuación, pero no es que me quite el sueño”, comenzó.

Merino contó que cuando recién entró a la industria de la limpieza, empezó yendo a casas. “Las casas era lo más fácil porque los australianos no te entregan la casa así la escoba, con las patas pa’ arriba. Tú entras y pensabas ‘qué tengo que hacer’, sólo tenía que sacar el polvo”, agregó.

Después señaló que la contrataron en una empresa donde ve las oficinas de una tienda tipo Homecenter, y que también era todo muy limpio. Tatiana contó que se tenía que preocupar principalmente de que no hubiera polvo en los artículos de exhibición, y sacar la basura del papelero. “Allá no son cochinos”, aseguró.

Si es que fue discriminada por haber pasado de la actuación a la limpieza, ella señaló que lo ha visto principalmente a través de las redes sociales, pero no le toma mucha importancia. “De repente habla la gente, pero estoy tan acostumbrada a las redes sociales que no me deprimo porque me digan algo”, afirmó.