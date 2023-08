Francisco Saavedra revela fecha para volver a ser padre: Quiere darle un hermano a Laura

El animador de Canal 13, Francisco Saavedra, reveló sus intenciones de agrandar su familia darle un hermanito a su pequeña hija Laura, que tiene un año y seis meses de vida. Así lo dio a conocer en entrevista con Pamela Díaz, a través de su programa de Youtube, “Sin editar”.

“Yo quiero que la familia crezca, me encantaría (tener otro hijo más). A mi me gusta la familia grande. Me gusta que los niños tengan hermanos”, confesó.

Tras esto, La Fiera le preguntó para cuándo tiene pensando volver a ser padre.

“Después de Viña”, sinceró -para estar más tranquilo ante el nuevo desafío que tiene para su carrera profesional, como sucesor de Martín Cárcamo en la animación del próximo Festival de la Canción 2024- y no estar “con los puntos de la cesárea”, bromeó.

De igual forma, tiempo atrás ya había anunciado que no descartaba volver a ser padre, aunque en ese momento aún estaba en evaluación.

“Ha sido maravilloso, un mundo que siempre había imaginado. No hay nada más importante en la vida, ni un proyecto laboral, más que tu hija”, indicó Pancho Saavedra sobre su primer año de paternidad.

Sobre agrandar la familia, Pancho aseguró que con su pareja “vamos viendo como se van dando las cosas”, pero ojalá se dé en algún momento.

Al parecer, ese momento ya llegó, y se pondrá en campaña el año 2024.