“¡Hemos vuelto!”: Constanza y Pincoya llegaron ‘muertas’ de la risa a una nueva Cena de Eliminación

En un episodio lleno de humor, las nominadas Jennifer y Constanza, apodada “La Pincoya”, se dirigieron una vez más a la Cena de Eliminación, demostrando una actitud despreocupada frente a la amenaza de abandono de la casa más famosa del mundo.

Las votaciones nuevamente ubicaron a Constanza y Jennifer en el centro de la atención, sumando un tercer jugador en riesgo, Trinidad Cerda, esto luego de que la líder de la semana, Alessia, decidiera salvar a Jorge Aldonay, evitando su presencia en la placa de eliminación.

Tanto Constanza como Jennifer demostraron un relajado optimismo ante su recurrente presencia en la placa de nominación. Tras haber sido salvadas por el público en varias ocasiones, ambas se tomaron su situación con calma y diversión. Su entrada triunfal a “La última cena” estuvo llena de risas e ironizaciones.

“Obvio que carne con papas”, se escucha decir a Constanza cuando aguardaban detrás de la puerta del “Zoom”. “¡Postre! ¡postre!”, gritaba por otro lado Jennifer.

Un momento especialmente cómico surgió cuando las puertas se abrieron para permitir que las tres participantes ingresaran a la cena. “¡Hemos vuelto!”, exclamó emocionada “La Pincoya”, acompañada por la risa contagiosa de su amiga Coni. “¿Nos extrañaron?”, añadió Constanza, refiriéndose a su persistente posición en la placa de eliminación.

“Somos los mismos. No hay nadie más acá para venir”, continuó declarando “La Pincoya”. “Ya tengo mi asiento determinado”, mencionaron Constanza y Jennifer al unísono.

“Yo me siento acá, la mujer acá (por Constanza), y acá (señalando el tercer puesto) son los que quedan después po’” bromeó la participante.

“Gente si están por allá en el mereketengue, no se pierdan esta comida, que es muy 3-4″, le dijo La Pincoya a su público, con su particular juego de palabras.

La escena continuó con las amigas riendo y disfrutando de la cena. No obstante, la atmósfera alegre no abarcó a Trinidad Cerda, quien claramente no compartía la buena disposición de Constanza y Jennifer. La tensión previa entre ellas quedó evidenciada cuando Trinidad, reacia, le comentó a sus compañeros de encierro que quería ir al confesionario para expresar su deseo de no cenar con sus compañeras de nominación.

Revisa el momento: