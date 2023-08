Trabajador de la Posta Central se hizo viral por ser igualito al maestro Roshi: “Al paciente le alegra”

En redes sociales, un particular trabajador de la Posta Central capturó la atención de los usuarios, debido a su sorprendente parecido con el icónico personaje de Dragon Ball, el Maestro Roshi. José Pino Salazar, quien ha trabajado en el recinto desde 1988,adoptó no solo la apariencia física del maestro de artes marciales, sino también su actitud resiliente.

El hospital compartió un video en TikTok que destaca cómo José ha ganado popularidad entre los pacientes gracias a su característico traje y barba blanca. “Soy el famoso Maestro Roshi de acá de la Urgencia de la Posta Central”, comparte con orgullo mientras posa en el estilo distintivo del personaje.

José revela que el apodo surgió de manera casual en el hospital, con colegas médicos llamándolo “Maestro Strange” y “Maestro Roshi”. A partir de ahí, comenzó a coleccionar objetos relacionados con el personaje y su fama creció rápidamente.

“Me regalaron una figura del Maestro Roshi y me dio por empezar a coleccionar y la misma gente me fue reconociendo. Hoy en día todos me llaman así”, relató el hombre

Además de su parecido físico, José también se identifica con la mentalidad del Maestro Roshi. Él explica: “Lo que me gusta es que el Maestro Roshi tiene un temple de acero. Él nunca se daba por vencido y eso es lo que yo también encuentro que se asemeja a mí”.

El trabajador afirma que “las poleras que tengo así son de uso diario. Para trabajar tengo una que me mandé a hacer especial que hasta los pacientes me piden fotos con ella cuando me ven”.

“José relata por qué adoptó la famosa imagen y vestimenta que lo caracteriza, sus experiencias en más de 30 años como funcionario y cómo aplica las enseñanzas del Maestro Roshi en su trabajo como auxiliar”, señalaron desde la cuenta del recinto.

El auxiliar ha encontrado una manera de utilizar su apariencia y actitud para llevar alegría a los pacientes en medio de los desafíos que enfrentan en el hospital. “Aquí nos enfrentamos día a día a diferentes cosas, cosas que muchas veces te hacen llorar, te marcan. Otras que te hacen reír. Es como una humorada que al paciente le alegra porque igual les hago cosas, los hago reírse y eso les ayuda bastante”, compartió José.