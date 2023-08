“Después de 10 años”: El emotivo video de despedida de Karla Constant en su última día en Mega

Karla Constant dejó de ser oficialmente parte de Mega, por lo que decidió subir un video a sus redes sociales despidiéndose de su ahora, excasa televisiva.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora realizó un recopilado de varias imágenes de lo que fueron sus 10 años en la estación de Vicuña Mackenna.

“Mi último día en @mega.tv después de 10 años, gracias por todos los proyectos y desafíos vividos, y, sobre todo, gracias por los buenos amigos y amigas que conocí, los atesoro y me los llevo en mi corazón”, escribió Constant.

“Fue un privilegio compartir equipo con ustedes y poder transmitir en pantalla el trabajo de cada uno. Gracias Mega, amigos, compañeros, ¡hasta la próxima!”, complementó la exrostro.

Finalmente, Karla les dedicó unas tiernas palabras a las personas que trabajaron con ella durante esta década.

“En mi último día en Mega quiero darle las gracias a todos, porque de verdad han sido días maravillosos, de abrazos fuertes y apretados, de palabras con sentimientos, con emoción, y me tirita la voz, se me cierra la garganta, porque la emoción también me invade a mí, muchas gracias a Mega y a todos ustedes. Mis amigos y compañeros con los que tuve el honor de trabajar en estos 10 años. Gracias, gracias, gracias y hasta la próxima”, cerró.

Te podría interesar: https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2023/07/25/mega-confirma-renuncia-de-querida-animadora-por-motivos-personales-se-va-a-canal-13/