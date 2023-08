“En mi finiquito yo me vi mermado”: Daniel Fuenzalida tuvo que pagar millonaria demanda por polémicos dichos de excompañera de “Me Late”

Daniel Fuenzalida se fue de tarro y reveló que tuvo que pagar una millonaria suma tras demanda por unos dichos que emitió Mariela Sotomayor en Me Late, esto mientras aún era parte de la parrilla de TV+.

El hecho fue desclasificado por el mismo animador durante el más reciente capítulo de “Me Late Digital”, esto mientras se encontraban hablando sobre el juicio entre Sergio Rojas con Iván Núñez.

“Yo tuve que pagar una demanda millonaria, esto nunca se lo he dicho, de Mariela Sotomayor”, partió contando el locutor radial, según consignó Glamorama.

Asimismo, el exHuevo detalló que: “Mariela hizo unas declaraciones en Me Late, esto llegó al Consejo Nacional de Televisión y, cuando a mí me dieron el finiquito, cuando se acabó el programa en TV+, me dijeron ‘vamos a descontar tanta cifra de lo que tenemos que pagar al Consejo’. Y en mi finiquito yo me vi mermado”.

“¿Y nunca le cobraste a la Mariela?”, le preguntó Luis Sandoval a su colega. A lo que Fuenzalida explicó que no, porque “es una responsabilidad editorial mía”.

¿Qué dijo Mariela?

Tras ser consultado sobre lo que había dicho Mariela en el exprograma de TV+, el animador del espacio aseguró que “es delicado el tema (...) Fue un reportaje de Nicolás López”.

“Un tema complejo”, comentó Rojas.

Por su lado, Antonella Ríos complementó que “ella lo dijo, pero visada por ti”.

“No, porque lo dijo en vivo, al aire. Yo lo conversé con ella, pero pensé que había pasado”, explicó en su defensa.

“Entonces lo que hace el canal es decir ‘usted tiene una denuncia con el Consejo, tenemos que pagar tanta plata, nosotros lo finiquitamos, pero le descontamos esa plata’”, cerró Daniel Fuenzalida.