“Eres una persona muy falsa, muy mentirosa”: Constanza y Pincoya encararon a Trinidad en la última cena en “Gran Hermano”

Jennifer Galvarini, Constanza Segovia y Trinidad Cerda protagonizaron un tenso momento en la última cena de nominados en “Gran hermano”.

Las tres participantes se sinceraron durante la última comida, la cual es obligación para todos los que se encuentran en la placa de eliminación. Ahora, en esta en particular, las tres participantes se sacaron en cara todas las discusiones del encierro y deslealtades que han tenido.

El polémico momento se dio cuando la producción del reality de Chilevisión les dijo que eligieran a la persona que le gustaría que abandonara la casa de “Gran Hermano”.

“Te elijo a ti, Jennifer. Has dicho cosas en los últimos días que no me han gustado”, inició ‘Trini’

“Voy a estar ahí. Cuando quieras que te ayude, que esté contigo, que nos riamos. En un futuro y si sigues en la casa, feliz (…) Me hiciste daño”, aseguró.

A lo que Jennifer le contestó: “En la cocina habíamos hablado el tema y qué me dijiste, que no querías que yo me fuera. Encuentro que eres una persona muy falsa, muy mentirosa. Dices una cosa, haces otra. Hay días que quieres que se vaya la Coni, otros yo. De verdad, me gustaría que te vayas”, le lanzó la chilota.

Posteriormente, la bailarina también intervinó y le dijo: “Obviamente tú sabes que no voy a escoger a la Pincoya y te voy a escoger a ti”.

“Creo que es muy irónico lo que está pasando ahora cuando en un inicio éramos muy cercanas las tres. Creo que son varias cosas Trini (...) siento que tu discurso no acompaña tus acciones, no solamente esto; me votaste en un vivo y me votaste en la placa y me dijiste que tú querías que esto pasara”, fueron algunas de las palabras de Constanza sobre la deslealtad de Trinidad a lo largo del programa.

Tras estas palabras, la tripulante de cabina no pudo soportar que las participantes la atacaran, por lo que se paró y se fue encerrar al baño mientras las otras jugadoras se retiraban del salón.

“Realmente no quiero estar acá. Hagan lo que quieran. Feliz, porque es la última noche que vamos a estar las tres en una casa. Permiso, paga la cuenta”, lanzó antes de ir a esconderse.

Posteriormente, y ya estando de vuelta en la habitación, Trinidad aseguró que Jennifer y Constanza le habían echado la culpa de todo los problemas de la casa y se lanzó a llorar con el grupo de los “guarenes”.