“No corresponde...”: Papá Lulo se pronuncia tras discurso de Lucas en contra de Pincoya en ‘Gran Hermano’

En la última gala de eliminación de Gran Hermano, el participante Lucas Crespo no se guardó nada en contra de Jennifer Galvarini, más conocida como La Pincoya.

De hecho, el joven pidió la palabra para decirle lo que pensaba. Partió por el hecho que llevaba “aguantando dos meses” las actitudes de la oriunda de Chiloé.

En su discurso, el tiktoker se fue con todo en contra de Jennifer, asegurando era “un guarén, un animal que nadie quiere en la casa, que destruye el hogar. Es un guarén de circo, le gusta la cámara, fingir, manipular”.

Además, le dijo que: “Te vas a quedar, pero lo vas a pasar muy mal, porque te voy a webiar yo”, agregando que “vamos a fumigar, los guarenes no son bienvenidos en la casa”.

Respuesta de papá Lulo

Fuera del encierro, se encuentra Francisco Arenas, más conocido como el papá Lulo. Es amigo de La Pincoya y claramente vio todo lo que le dijo Lucas a su ex comañera de encierro y pieza de la casa-estudio.

Por eso lo llamamos desde Publimetro, para saber sus impresiones al respecto, ya que el discurso de Lucas ha tenido reacciones de todo tipo en redes sociales.

“Creo que lo que hizo Lucas no corresponde, nunca se le maltrata a una mujer. Yo creo que la presión de estar encerrado y todo eso le pueden haber hecho llegar a tomar esa determinación” , partió comentando papá Lulo.