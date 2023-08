Roxana Muñoz responde a acusación de Daniela Aránguiz: “Jamás en la vida me metería en una relación, mucho menos de una amiga”

La semana pasada en el programa de Canal 13, “El Purgatorio”, Daniela Aránguiz conversó latamente sobre su relación con Jorge Valdivia y de todas las infidelidades que perdonó.

Reveló que incluso para su propio matrimonio descubrió algo en el teléfono de su futuro esposo: “Veo un nombre que dice ‘Romario’. Marco el número y me contesta Roxana Muñoz”.

LEE MÁS: Daniela Aránguiz desclasifica el hecho que casi la hace no casarse: “Le dije al chofer que se diera varias vueltas a la manzana”

“Era mi amiga, ellos se hablaban por teléfono, y si tienes el teléfono de una mujer con nombre de hombre es por algo. Dudé mucho ese día de casarme, le dije al chofer que se diera varias vueltas a la manzana. Me casé con un dolor muy grande”, confesó Aránguiz, agregando que si su ex marido le ofreciera volver, ella le diría que no.

Roxana Muñoz responde

En el live de Instagram “Que te lo digo”, Luis Sandoval se contactó con la modelo, quien precisó que “sinceramente, así no fueron las cosas como las contó ella. Incluso, yo estaba pololeando y el primero que se enteró de esa llamada fue mi pareja y mi manager. Fue él quien esa noche le contó a Daniela, porque yo no sabía qué hacer”.

Tal como rescató La Cuarta, Muñoz explicó que “jamás en la vida me metería en una relación, mucho menos de una amiga. Fue un día antes del matrimonio”.

“Si algún día ella quisiera hablar conmigo, yo no me negaría. Espero que recuerde lo buena amiga que siempre fui”, sentenció.