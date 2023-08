Ashley Olsen fue mamá hace meses y nadie se enteró: esta sería la razón por la que lo mantuvo en secreto

Ashley Olsen se convirtió en madre hace meses y la noticia apenas se dio a conocer este lunes, sorprendiendo a todos.

Según reportaron medios como People y TMZ la famosa gemela de 37 años dio a luz a su primer hijo, a quien nombró Otto, con su esposo, el artista Louis Eisner, de 34 años.

Los medios antes mencionados reportaron que la famosa dio a luz hace unos meses en Nueva York, e increíblemente, lo pudo mantener en secreto. Sin embargo, muchos se preguntan por qué.

Ashley Olsen y la razón por la que dio a luz en secreto a su primer hijo

Aunque ni Ashley Olsen ni sus representantes han confirmado nada, ni han explicado por qué dio a luz a su primer hijo en secreto, muchos suponen la razón.

Y es que la actriz ha preferido mantener en secreto su vida en general desde su adolescencia, pues tanto ella como su hermana han crecido bajo el lente público y han sido muy criticadas y atacadas.

En los últimos años, las famosas han preferido mantener su vida bajo perfil, mantenerse lejos de los eventos públicos y las redes sociales, y de hecho, Ashley se casó con Louis Eisner en diciembre del año pasado y también lo mantuvo en secreto.

Por lo que no es de extrañar que el nacimiento de su primer bebé también prefiriera mantenerlo en secreto y aunque personas cercanas a ella lo divulgaron, seguramente no se mostrará con su pequeño en público en mucho tiempo, pues seguro va a querer protegerlo y darle una vida “normal”.

Sin embargo, sus fans en redes se han mostrado muy felices por ella, y le han dejado mensajes de amor y felicitaciones.

“Wow a estas chicas las vi crecer, no puedo creer que ya tenga un hijo”, “ay me muero por ver a su bebé debe ser hermoso”, “que feliz me siento por ella, se merece toda la felicidad del mundo”, “que belleza un bebé de ella, me muero de ternura”, y “debe ser el bebé más hermoso y bello del mundo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Por lo pronto, como dijimos, ni Ashley ni sus representantes ni mucho menos sus hermanas se han pronunciado al respecto, pero debe estar muy feliz viviendo esta hermosa etapa de su vida.