Angélica Sepúlveda no se va a echar a morir: exchica reality contó cómo está sobrellevando su diagnóstico de alopecia

Una de las chicas reality más recordada en el espectáculo chileno es Angélica Sepúlveda, quien fue bautizada por la “Fierecilla de Yungay”, debido a su confrontacional actitud que ocasionó diversos conflictos dentro de los encierro en los que participó.

A través de sus redes sociales, ella informó a sus seguidores que fue diagnosticada con alopecia en medio de la pandemia. Esto sucedió después de que se le comenzó “a caer mucho el pelo, porque me sacaba el moño y eran mechones de pelo”, señaló al medio Página 7.

“Pregunté por todos los tratamientos que podía hacer, eran súper caros, y la seguridad de que alguno fuera de verdad efectivo, no existía”, agregó.

“Hubo un momento de frustración, porque tenía que viajar a Turquía y para las mujeres turcas el pelo es lo máximo, y mi pelo estaba súper débil, pero empecé a tomar vitaminas y me atreví”, contó Sepúlveda.

Su pareja le comentó que en Europa es común el implante capilar, y en ese instante confesó haberse relajado. “De hecho bromeó y me dijo: ‘No me importa, tú te sacas el pelo y vamos a ser dos pelados’”, recordó entre risas.

A no echarse a morir

Este panorama no desalentó a la “Fierecilla de Yungay”, quien fiel a su estilo sigue tirando para adelante, es más se decidió por aventurarse por nuevos colores de cabello.

“Mientras tenga pelo, voy a hacer cambios, y cuando llegué de Turquía estuve más de un año con el pelo liso, cambié de color, y de ahí empecé a solo jugar”, reveló al medio citado.

“Tengo el pelo crespo y se nota menos, pero sí tengo manchones vacíos. Estoy probando con algunos secretos de la abuela, si no funciona, no importa”, continuó.

Angélica Sepúlveda tiene un objetivo en mente que es teñirse el pelo de color rosado, “a mí me encanta, y la estilista me dijo: ‘Hay que decolorar’, entonces me recomendó hacer eso, y de ahí ver qué hacíamos o si me atrevía a ir con el rosado”, contó.

“Aunque sea un color de fantasía que me dure una semana, lo voy a hacer. Mi pelo está resistiendo bien, usan productos muy buenos y de calidad. Con una tercera sesión ya estaré rubia, y después de eso vamos por el rosado”, cerró Angélica.