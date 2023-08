“El dolor es insoportable”: Coté López habló del calvario que vivió después de que se le inflamó una oreja

La empresaria e influencer Coté López ha pasado unos duros días después de un movimiento en falso en su oreja, que le ocasionó un fuerte dolor. Esto la motivó a ir a tratarse a modo de urgencias hoy día con su doctora, quien no la pudo atender durante el feriado.

Esta situación se lo hizo saber a sus seguidores mediante sus historias de Instagram, partiendo con un texto: “¿Por qué no podré pasar un simple día de mi vida sin mandarme una caga?”. Acto seguido, un pantallazo de su conversación de anoche por Whatsapp con su doctora, y una foto adjunta de su oreja inflamada.

“Me apreté yo sola el aro para que no se me saliera, pero apreté mucho y se fue hacia adentro. No logro sacarlo y el dolor es insoportable. ¿Hay alguna chance de ir mañana a poner anestesia para sacarlo?”, le consultó a su doctora, quien la citó para hoy.

“Intenté de todo”

Alrededor del mediodía, Coté subió una historia sentada en el auto esperando a la doctora, quien venía con un atraso. “Ustedes se mueren con el dolor que yo tengo, porque tengo inflamado. Lo que pasó es que se fue la pelota (del aro) hacia adentro”, partió contando.

Ella contó que apretó sus aros ya que estaban sueltos, y el aro en cuestión no estaba derecho, por lo que cuando hizo se inflamó la oreja, y la pelota se terminó por hundir. “No había ninguna posibilidad de agarrarlo ni de arriba, ni de abajo”, explicó. “Intenté de todo, ayer lloré tres veces intentando sacarlo, y no hubo caso”, señaló, y asegurando que no pudo dormir mucho debido al dolor.

Una vez que llegó a la consulta, López mostró cómo le aplicaban un aerosol en su oreja inflamada, y mientras esto sucedía ella gritaba de dolor, incluso bromeó exclamando: “¡están matando a un hueón!”. Como indicación la doctora le dijo que no podía beber alcohol por una semana ya que le recetó antibióticos, a lo que Coté tiró la talla y dijo que se lo dejara ahí no más.

Finalmente, la influencer mostró el aro en cuestión, y le señaló a su gente que el hoyo de la perforación de su oreja, estaba bien.

Historia de Coté López Fuente: Instagram

Historia de Coté López Fuente: Instagram

Historia de Coté López Fuente: Instagram

Historia de Coté López Fuente: Instagram

Historia de Coté López Fuente: Instagram