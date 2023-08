“Generación 98″: Gonzalo arrincona a Robin y pretende que le revele la verdad sobre su relación con Martita

En “Generación 98″ Robin y Martita están a punto de ser descubiertos en el engaño. Los mejores amigos de la teleserie hicieron creer a Gonzalo y a sus excompañeros de colegio, que “la sintética” llevaba años de pololeo con “Samuel”.

Pero nada más lejos de la realidad, ya que Martita (Daniela Ramírez) está perdidamente enamorada de Gonzalo (Nicolás Oyarzún) y Robin es gay.

En una comida en la casa del matrimonio compuesto por Javiera y Gonzalo, este último arrinconará a Robin y le pedirá la verdad, ya que sospecha de su homosexualidad.

“No sé qué relación teni con la Martita ni cuáles son tu intenciones con ella, pero me cansé que me mientan y quiero que uno de los dos me diga la verdad y voh te sacaste el premiado”, le dijo Gonzalo a Robin.