Gran Hermano golpeó la mesa con participantes: Mandó feroz reto por actitudes reprochables

La ola de denuncias de los televidentes contra el reality de CHV, debido a las nefastas conductas de algunos participantes, llevó a Gran Hermano a golpear la mesa y ponerle un freno a los comportamientos violentos y comentarios con agresividad que se han propinado al interior del encierro.

La fuerte discusión entre Lucas Crespo y Jennifer Galvarini fue la gota que rebalsó el vaso e incluso provocó que la página del Consejo Nacional de Televisión colapsara, puesto que un centenar de televidentes estampó su denuncia contra el programa debido al momento que fue considerado como de gran violencia.

Así, tras reunirlos a todos en el living, habló fuerte y claro. Además, retó a Rubén, por seguir en la cocina, lo cual fue considerado como una falta de respeto.

Mensaje de Gran Hermano

“Los he reunido porque estoy observando situaciones que me llenan de preocupación. Yo no voy a involucrarme en los conflictos originados por la convivencia o por el juego, pero siempre les advertí acerca de los límites permitidos en mi casa”, relató de entrada.

“De ninguna manera voy a tolerar que se traten con términos agresivos, con insultos, con palabras hirientes y totalmente alejadas del respeto, del buen gusto y de la empatía por el prójimo”, complementó.

“Son reiterados los episodios en los que varios ustedes incurren en este tipo de conductas”, agregó, advirtiendo que habrán sanciones contra insistan en comentarios violentos.

Además, rechazó el uso de cualquier objeto para molestar a los compañeros, como el insecticida que utilizó Lucas contra Jennifer para que no se acercara.