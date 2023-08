La Pincoya y Gran Hermano hicieron cine jugando a las escondidas: “No me puedes encontrar...”

La participante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini y los montajistas encargados de editar el programa que se emite por las pantallas de CHV, hicieron cine. Esto, porque llevaron una jugarreta de La Pincoya a un nivel audiovisual de película.

Todo partió cuando la representante de Chiloé se quiso esconder de Gran Hermano, tapándose de bajo del cubre cama. Pero, ese momento fue convertido en una pieza del séptimo arte, para el capítulo que se emitió por la pantalla abierta.

Con música de tensión, se escucha la voz de Jennifer susurrando desde su escondite.

[ Por primera vez en dos meses: ¿Quién se convirtió en líder de la semana en Gran Hermano? ]

“Gran Hermano, no sabes dónde estoy. Y no me puedes encontrar...si sabes dónde esto, di donde estoy...¿No me ves?...yo si te veo. ¿No ves todo?. No ves nada”, decía Jennifer con voz de malvada.

Esto, mientras las cámaras le seguían el juego y apuntaban los rincones más recónditos de la casa estudio en Argentina en búsqueda de su presencia.

Así, mostraron diversos lugares, incluso una muñeca de lana que simulaba ser la mujer de Chiloé, dándole más misterio al celebrado momento.

Tras ello, finalmente salió desde el interior de un casillero y corrió hacia la pared del dormitorio, tal como el juego las escondidas.

“Pincoya escondiéndose del Gran Hermano es el contenido que merezco JAJAHHSJSJD LA ADORO, SIN ELLA ESTA CAGA DE REALITY MUERE”, “este clip esta en mis top 5 de pincoya cosas. Me dio nostalgia de los teletubies cuando la voz preguntaba ¿dónde están?”, “Y la alessia diciendo que la ignoren pa no darle contenido y la pincoya da contenido solita”, fueron algunos de los comentarios, en Twitter.

Pero, esta jugarreta tuvo su origen momentos antes, cuando Pincoya decidió esconderse bajo el cubre cama.

“No saben quién está en esta cama. Me está buscando el leso éste. Me doy una vuelta y me arranco, no sabe quién está. Este debe estar pensando que estoy durmiendo, ‘el ojo que todo lo ve’... No ve ni una wea”, bromeó.