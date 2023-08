“No babies ¿OK? si quieres dedicarte a esto no debes tener hijos”: el desubicado comentario que recibió María José Quintanilla

Este miércoles 16 de agosto se estrena un nuevo capítulo de “45 minutos con” a las 21 hrs por Megaplus. En esta oportunidad, Karen Doggenweiler conversará con la cantante nacional, María José Quintanilla, quien contará una situación incómoda que vivió en Los Ángeles, Estados Unidos, cuando en una reunión con una disquera le expresaron que para lograr el éxito como artista tenía que considerar renunciar a la maternidad, provocando la incomodidad de la compositora.

La intérprete habló sobre la desafortunada conversación que sostuvo con la disquera extranjera. “Cuando tenía 22 años tuve una entrevista con una discográfica en Estados Unidos. Durante la conversación, me dijeron: ‘No babies, ¿ok?’. En un principio pensé que estaban bromeando. Me preguntaron si estaba soltera, así que respondí que sí. Pero de inmediato me advirtieron: ´Tú tienes claro que si quieres dedicarte a esto no debes tener hijos’. De inmediato cambió mi actitud y respondí: ‘No está en mis planes, pero no creo que tú vayas a cuidarlos’. Fue un momento muy incómodo considerando que era una reunión para conocernos”.

Fue en este contexto que Quintanilla se refirió a las costumbres machistas impuestas en la industria de la música. “Al momento que comienzas a componer, también generas cierta incomodidad en los demás. Es en este punto cuando creen que tienen el derecho de cambiar las letras de mis canciones o criticar la ropa que uso en mis videos. Entonces ahí surge una lucha compleja para preservar mi propia visión, que en muchas ocasiones se ve afectada por actitudes machistas y discriminatorias”, señaló.

Además, la animadora se sinceró sobre su red de apoyo en situaciones complejas en su vida. “No soy muy buena para estar triste, pero mi hermano me ha prestado el hombro en mis días más oscuros. Él ha sido mi gran compañero, sobre todo en días que no me quiero levantar”.