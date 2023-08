“No lo entiendo la verdad”: Trini dejó voto legado “positivo” a uno de sus compañeros en “Gran Hermano”

Trinidad Cerda nuevamente sorprendió con su actitud a sus compañeros de “Gran Hermano”, esto luego de que dejara su voto de legado a uno de sus compañeros de grupo.

Antes de dar a conocer el nombre de su nominado, la tripulante de cabina aprovechó de mandarle un mensaje a un par de personas en la casa.

“En primer lugar, quiero saludar a todos mis compañeros, darles un abrazo y decirles que los quiero mucho, son todos muy queridos para mí”.

Con ello, continuó: “Quiero saludar a la Moni, decirte que te amo y que vas a estar en mi corazón por siempre y te acompaño paso a paso”.

Tras esto, decidió alabar a Lucas y su polémica intervención contra Jennifer: “Encuentro que eres un hombre valiente, increíble, noble y sensible… la mujer que este a tu lado va a ser muy bendecida”.

Y como no podía faltar, también le envió un mensaje a “La Pincoya sin glamour”, en donde le dejó una extraña advertencia a la chilota.

“Pasó una situación donde me sentí muy incómoda y también muy sobrepasada, lo único que quería decirte Jennifer es que genuinamente te pido disculpas por decirte asquerosa”.

“La verdad es que cuando pusiste el dedo super fuerte en mi espalda y lo hiciste varias veces, fue lo mismo que haces siempre, generas daño y esta vez lo hiciste físico, te dije una palabra fea y te pido disculpas, pero que sirva de lección y moraleja”, justificó.

Posteriormente, Trinidad amenazó a Jennifer: “No vuelvas a tocar a nadie más en la casa. Nunca más. Ni se te ocurra tocar a mis compañeros porque yo soy capaz de cruzar a La Cordillera y trepar las paredes de esa casa para entrar a defenderlos”, declaró.

“El legado positivo”

Acto seguido, Trini cumplió su última misión tras convertirse en la octava eliminada del reality de Chilevisión, entregar su voto legado: “Voy a elegir a Rubén, te quiero mucho Rubén, pero necesito que confíes en mí, estos dos votos van para ti. No es un legado negativo, es un legado positivo. Ustedes van a entenderme”.

Por su parte, Rubén dijo: “Si la entiendo, se aceptan los votos. Nada más. Pienso que... no sé cómo lo puedo entender, pero a lo mejor buscaba más confianza de mí, no entiendo. Siempre fui neutro, pero no lo entiendo la verdad, pero se acepta, son votos e igual la voy a seguir queriendo porque aquí venimos a un juego y ese voto es obligatorio así que el cariño hacia ella no se me va ir, así que le envío un beso enorme”, declaró.