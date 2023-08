“No te preocupes porque te queremos”: Trinidad de “Gran Hermano” fue pillada en plena mentira por los seguidores del programa

Trinidad Cerda sigue dando que hablar tras haber sido la octava eliminada de “Gran Hermano” Chile, ahora la tripulante de cabina llamó la atención por sus particulares dichos sobre su llegada a Chile.

Cabe recordar que la exparticipante llegó a nuestro país tras estar dos meses en la casa-estudio en Buenos Aires, en donde se ganó el repudio de los televidentes tras sus cuestionables actitudes con Constanza Capelli, entre otros conflictos con la “Familia Lulo”.

Tras pisar el aeropuerto, Trini se llevó una no tan grata sorpresa al encontrarse a un youtuber en las puertas, quien le comentó que fue la participante con el mayor porcentaje de votación en su contra con un 94%.

Este hecho fue comentado por la azafata en la transmisión de YouTube junto a Claudio Michaux, quien le consultó sobre este joven que la encaró y además, le confirmó que es la segunda más votada en la historia de “Gran Hermano” a nivel latinoamericano.

“Me enteré en el aeropuerto y fue un impacto porque el gallo me estaba gritando muchas cosas en mi oreja, como al lado”, recordó.

Posteriormente, vino la mentira. Según Trinidad, este joven le habría gritado: “Tienes este porcentaje, pero no te preocupes porque te queremos”.

Este hecho nunca ocurrió, y así lo demostraron los cibernautas, quienes se dieron el tiempo de buscar el registro y compararlo con las palabras que dijo la exparticipante en YouTube.

Oye esta mina necesita terapia como va a ser tan mitómana y narcisista esta muy mal lo alterada que tiene su realidad.



Me metí al video de YouTube y en NINGUNA parte le dicen que la quieren, me llega a dar pena, entre pena y miedo, sus amigos deberían ayudarla.#TheLulosShow pic.twitter.com/yf4xEsgz65 — Bellota |🎨| (@eltiocosaxx) August 16, 2023

En el video se puede ver cómo las personas que estaban en el lugar gritaban a favor de Constanza y Pincoya, “La Resistencia”. que aún sigue en el encierro.

Posteriormente, Trini reveló cómo se sintió en ese momento: “Fue todo muy bizarro. Obviamente me dio como una sensación de penita, pero después dije no me lo tomo personal”, aseguró e hizo un gesto de corazón roto.