Se viene un capítulo imperdible: “El Purgatorio” define a sus dos próximas invitadas para este jueves

Este jueves se viene un capítulo de alto impacto en el programa de Canal 13, “El Purgatorio”. Las próximas invitadas son dos mujeres símbolo de la farándula, Pamela Díaz y María Eugenia Larraín, conocida como “Kenita”.

“Llegan dos invitadas con pasado deportivo”, anunciaron en el spot publicitario del programa. “Una es clarividente, la otra es feroz, Kenita Larraín y Pamela Díaz. Ellas harán todo para salvarse del infierno”, continuó la narración.

La declaraciones de Daniella Campos

María Eugenia llega al programa una semana después de las declaraciones de Daniella Campos, quien arremetió en contra de ella, y señaló haberse sentido traicionada por la numeróloga.

“Nosotras de verdad éramos amigas y siento que cuando hubo ese llamado telefónico, en el que nosotros con Iván ya no estábamos juntos y ellos estaban juntos, yo estaba en un aeropuerto y me llama para contarme que estaba con Iván y todo, si es que a mí me molestaba”, contó en el programa.

“Después verla con él me hacía pensar que no le creo nada, y hasta el día de hoy no le creo nada. Siempre fue la ‘mosquita muerta’, y era más brava”, agregó Campos.