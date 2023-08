“Siempre diciendo una cosa y hacías otra”: Pincoya y Trinidad protagonizaron un encontrón a la distancia

Un tenso momento a distancia se vivió en “Gran Hermano” después de que Trinidad le enviara un mensaje a Jennifer durante el video que mostraba su voto legado. Esto hace referencia a que la eliminada le dijo “asquerosa” a la “Pincoya” antes de salir debido a que Jennifer le tocó el hombro.

“Genuinamente te pido disculpas por llamarte asquerosa, la verdad es que cuando pusiste tu dedo en mi espalda fuertemente y lo hiciste varias veces, fue lo mismo que haces siempre, generas daño y esta vez lo hiciste físico”, comenzó Trinidad.

Ella reiteró sus disculpas, pero advirtió que esto podría servir como, “no vuelvas a tocar a nadie en la casa, nunca más. Ni se te ocurra tocar a mis compañeros, porque yo soy capaz de cruzar la cordillera, trepar las paredes de esa casa y entrar a defenderlos, no lo hagas más”, cerró.

“Tú hiciste más daños acá a tus amigas”

Jennifer no se quedó callada, y aprovechó su oportunidad de responderle a su examiga. Una vez que terminó con sus saludos y buenos deseos.

“Quiero decirte que tú hiciste más daños acá a tus amigas que realmente te queríamos de verdad, Cony y a mí, pero voy a hablar por mí. Quiero decirte que el distanciamiento que tuve hacia ti las últimas semanas, fue porque me enteré de que tú hablabas que querías que yo me vaya de la casa”, partió Jennifer.

“Y a la vez me decías que si eras líder, me ibas a salvar, y que querías que se vaya la Coni. Así jugabas tu papel, siempre diciendo una cosa y hacías otra. Creo que más daño me hiciste, diciendo que harías cualquier cosa para que viera un video de mi hijo, y cuando te dieron la oportunidad, te negaste a hacerlo”, agregó Pincoya.

“La amistad verdadera que yo te entregué cuando estabas triste, que te abracé, que conversamos, de mí hacia ti era de verdad. Si yo tuve un distanciamiento fue cuando supe que jugabas a dos bandos, corté de raíz esa amistad, y lo sostuve, te lo dije en tu cara que querías que te vaya y que voté por ti”, continuó.

“Si tú dices que yo te hice daño, tú me hiciste aún más”, cerró.