“Te da susto”: La teoría de Trini del por qué Pincoya es rechazada por sus compañeros

Trinidad Cerda fue la última eliminada de Gran Hermano, con una votación del 94%. Pero justo antes de irse, la tripulante protagonizó un tenso momento con Pincoya, a quien llamó asquerosa, y posteriormente se retractó de sus dichos.

Aunque la oriunda de Chiloé ha tenido roces con sus compañeros desde las primeras semanas, durante los últimos capítulos la situación se ha vuelto insostenible y algunos participantes proponen hacerle la “ley del hielo”.

Por eso, Trini entregó su punto de vista del actuar de Pincoya. “Lo que pasa es que Pincoya tiene un humor increíble, y cuando le caes bien y se encariña contigo es maravillosa. Y yo vi ese lado”, dijo al principio en conversación con TiempoX.

“Pero lo que yo viví en esa última escena, fue uno de los momentos más incómodos y más fuertes que yo he tenido en toda mi vida”, añadió Trinidad.

Su última pelea con Pincoya

“Me sentí muy mal, yo sé que cometí mis errores, lo sé… Pero eso no significa que yo me gane un trato horrible, no significa que me puedas garabatear, no significa que me puedas subir y bajar. O tratarme como tú quieras y trapearme por el piso”, comentó Trini.

“Yo no estoy diciendo que alguien es bueno o es malo, solamente estoy diciendo lo que yo vi y lo que yo viví”, agregó

“Pincoya tiene una personalidad muy fuerte, tienes que entender que ella es una de esas personas que, cuando te dice algo o te hace algo, tú te asustas, te da susto. No tiene que ver con que sea buena o mala, es el carácter que tiene que es muy fuerte y en el fondo está bien. Pero cuando llega a ser un maltrato, yo creo que ya no está bien”, finalizó, tal como consigna La Cuarta.