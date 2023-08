“Tiene claros sus objetivos, sus metas, ella es como yo”: Vivi de “Gran Hermano” aseguró que se parece mucho a reconocida arquera chilena

Viviana Acevedo ya lleva una semana fuera de la casona de “Gran Hermano”, por lo que ahora se encuentra enfocada en sus proyectos a futuro tras su salida del reality de Chilevisión.

Según las palabras de la exparticipante, en estos momentos “tengo muchos planes. Así que me tengo que ordenar un poquito”, comentó a Página 7.

Dentro de las opciones, se encuentra el deporte: “Si se me da la oportunidad de volver al fútbol, estaré 100% agradecida. Siempre dije que mi carrera de futbolista está en stand by y no terminó”, afirmó.

Cabe recordar que la profesora de educación física fue defensa en Deportes La Serena entre 2015 y mediados del 2022, y posteriormente, logró conseguir el ascenso junto a Coquimbo Unido. Sin embargo, dejó su carrera en pausa y ahora se dedica a hacer clases de fútbol a niñas y niños.

Aunque no descarta la idea de volver a las andanzas del mundo futbolístico, Vivi asegura que no es rentable puesto que el dinero no le alcanzaría para vivir.

“Ahora recién se está implantando la ley del fútbol, porque todavía no se hace contrato al 100% de las jugadoras, todavía no es un sueldo alcanzable para subsistir, cosa que se está mejorando y ojalá siga mejorando más rápido”, comentó.

Según su relato, hay “muchas chicas tuvieron que dejar el fútbol femenino, porque no podían estudiar y entrenar gratis, por así decirlo, entonces tuvieron que elegir”.

“Muchas chiquillas que tenían un talento increíble tuvieron que salir, cosa que yo encontré injusta, pero desafortunadamente así es la vida. Yo me salí del fútbol y a la semana me llamaron de acá (Gran Hermano). Todo pasa por algo”, contó.

Sus ídolos en el mundo futbolero

Respecto a cuáles son sus referentes del fútbol, la exparticipante de “Gran Hermano” comentó que “me gusta la constancia y el compromiso de Alexis Sánchez”, explicó.

En cuanto a una figura femenina, su elegida fue la portera Tiane Endler. “Tiene la misma constancia, el mismo compromiso, es súper piola, tiene claros sus objetivos, sus metas, ella es como yo”, aseguró.

Cabe recordar que Viviana Acevedo fue la séptima eliminada del programa de Chilevisión, quien tuvo que abandonar la casa con un 93% de los votos, siendo la segunda más votada del encierro.

