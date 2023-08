Vidente lanza alarmante predicción que destrozará a Clara Chía y la culpa sería de Piqué

A pesar que Shakira quiere alejarse y evitar todo tipo de contacto con Gerard Piqué, lo cierto es que la vida de ambos sigue irremediablemente entrelazada, en especial por los 2 hijos que tuvieron juntos tras más de una década de relación.

El Niño Prodigio revela inéditas afirmaciones sobre el futuro de Clara Chía con Gerard Piqué

No solamente por los pequeños y su amor que duró más de 10 años, sino por todo lo que ha dejado a su paso, incluyendo canciones de despecho por parte de la colombiana y gestos muy lamentables por parte del catalán.

Shakira decidió rehacer su vida en Miami, y Gerard Piqué se quedó en Barcelona con Clara Chía, su nuevo amor. Sin embargo, la artista colombiana ha sido vinculada sentimentalmente con otro hombre, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

“Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella”, afirma en exclusiva El Niño Prodigio, astrólogo de People en Español.

Vidente Niño Prodigio: Piqué tendría otra amante

“Incluso, se van a acordar de mí, vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo. “[Clara Chía] va a pasar mucho problema, muchas contrariedades, pero ella sí se ve muy enamorada de él”, revela el tarotista. “[Piqué] tiene eso muy fuerte: que las mujeres son las que se enamoran de él”.

“Ahora mismo ella se encuentra indecisa. Ella va a hacer todo lo posible por salir embarazada”, agrega el astrólogo, autor y personalidad de televisión. “Ella va a hacer todo lo posible por [embarazare Dice el espíritu que ella puede ser que tenga que operarse por algo en la matriz. Tendrá que estar en un tratamiento”.

En el ámbito legal, la separación de Shakira y Piqué “todavía van a seguir los problemas”, revela El Niño Prodigio. “Va a haber algo en que está [involucrada] la justicia. Él quiere hacer un cambio, incluso mudarse de un lugar a otro. Al pobre lo veo muy atado a la familia”.