Cillian Murphy confesó que le hubiera encantado protagonizar esta película de Christopher Nolan

Con “Oppenheimer”, Cillian Murphy ha cosechado algunas de las mejores críticas de su carrera y ya se perfila como posible nominado al Oscar en la categoría a mejor actor.

Sin embargo, el actor ya se esperaba todo ese éxito al saber que protagonizaría una cinta de Christopher Nolan, no en vano, confesó que le hubiera encantado protagonizar “Interstellar”, una película épica espacial de 2014.

“Adoro Interstellar porque me parece muy emotiva, recuerdo haberla visto en el cine cuando tenía niños pequeños. Me impactó mucho. Me rompió el corazón. Me encanta ver sus películas cuando no estoy en ellas porque no tienes que asustarte por el tamaño de tus orejas, o lo que sea”, compartió Cilian en una entrevista con el diario británico, The Independent.

Aunque no participó en “Interstellar”, Murphy enfatizó que Nolan seleccionó a las personas adecuadas para la película y que no tiene resentimiento por no haberlo hecho.

“Podrías ver Interstellar, que es muy... explora temas científicos y físicos similares. O podrías ver Dunkerque, que también está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Dunkerque’ es más corta, así que podría ser una buena combinación porque es como una hora y media, y luego puedes entrar en Oppenheimer”, explicó Cilian sobre la idea de tener una maratón de cintas de Nolan.

Éxito de Oppenheimer en taquilla

A pesar de tener una clasificación R, la película ya ha recaudado 264 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, y está a punto de recaudar más de 650 millones de dólares en todo el mundo.

¿De qué trata Interestellar?

La película épica cuenta con Matthew McConaughey como un piloto ex NASA reclutado para una misión de búsqueda de un nuevo planeta fuera del sistema solar capaz de sustentar la vida humana.

Anne Hathaway, Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn, Matt Damon y Michael Caine también tuvieron papeles secundarios en esta galardonada película.