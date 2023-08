Este es el mejor videojuego de la historia, según la Inteligencia Artificial

El mayor medio de entretenimiento de las últimas décadas es el videojuego. Desde su aparición en consolas desde finales de los 70, ha ganado más y más espacio en los hogares. Pero, ¿cuál es el mejor videojuego de la historia?

Lo consultamos con la Inteligencia Artificial ChatGPT, de OpenAI, y la respuesta que dio es significativa.

Primero debemos tener en cuenta lo siguiente: es una opinión y nada más. Bien argumentada, ciertamente, pero queda en cada quien decidir cuál es el videojuego favorito, el que lo marcó.

¿Qué dijo la Inteligencia Artificial ChatGPT? Que el mejor videojuego de la historia de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

¿Por qué The Legend of Zelda: Ocarina of Time es el mejor videojuego de la historia, según la Inteligencia Artificial?

Recordemos que este título fue lanzado por Nintendo para la consola Nintendo 64 en 1998, y marcó un antes y un después para la popular franquicia.

De acuerdo con ChatGPT, el videojuego “introdujo un vasto mundo en 3D, donde los jugadores podían explorar e interactuar libremente con su entorno, lo que incluía resolver acertijos, participar en combates y emprender varias misiones”.

“Su impacto es visible en la industria de los juegos en general, ya que demostró el potencial de los gráficos 3D y la exploración del mundo abierto para crear experiencias de juego inmersivas”, apuntó la IA.

El quinto videojuego de la franquicia de The Legend of Zelda, dirigido por Eiji Aonuma, Yoshiaki Koizumi, Shigeru Miyamoto, Toru Osawa y Yoichi Yamada, se convirtió en uno de los grandes éxitos de todos los tiempos.

Los 5 mejores títulos de la historia

ChatGPT también dio a conocer su top 5 de títulos de la historia. Te lo dejamos a continuación:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998).

Ocarina of Time (1998). Super Mario Bros. (1985).

(1985). Tetris (1984).

(1984). The Elder Scrolls V: Skyrim (2011).

Skyrim (2011). The Last of Us (2013).

¿Estás de acuerdo con esta lista? ¿Cambiarías alguno? Deja tus comentarios en nuestras redes sociales.