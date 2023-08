“Jodió mi vida en Estados Unidos”: Camila Recabarren contó la verdad detrás de su duro paso por el país norteamericano

La modelo chilena Camila Recabarren estará de invitada en el nuevo programa de “Podemos Hablar”, en donde hablará sobre su duro paso por Estados Unidos donde fue acusada de no pagar el arriendo, dejar el departamento en mal estado, y ella confesó tener que haber robado en un supermercado para alimentar a su hija.

“Cuando me fui a Estados Unidos, tenía un plan que era viajar, estar con mi hija, la maternidad”, partió contando. Ella reveló que un plan con sus bienes, con el cual contaba para poder sustentar su viaje económicamente, le salió para atrás.

Recabarren iba a vender un departamento para costear su vida en Estados Unidos, pero recibió una llamada que cambió todo. “Me llaman de la inmobiliaria, y me dicen que el departamento estaba embargado, por una demanda que yo tenía en la inspección del trabajo, esto pasó el 2019″, relató.

“Llegué muy tarde”

Esto sucedió con una persona extranjera a quien contrató como asesora del hogar. “Yo tenía pagado lo que se me demandaba, que era la AFP, y los días feriados de esta persona extranjera, que yo no la contraté, porque venía llegando a Chile. Al final ella me demandó cuando tuvo su rut chileno, ella reclamó todo esto”, agregó la exMiss Chile.

“Cuando yo la despedí, me auto denuncié en la inspección del trabajo. Yo pagué todo, pero no está en el sistema. Lo que sucedió al final es que me lo remataron, y jodió mi vida en Estados Unidos, porque ya no contaba con ese dinero”, confesó la modelo.

“Hace un par de semanas me acabo de enterar que el juicio fue cerrado porque llegué muy tarde a defenderme. Al final me quitaron el departamento”, concluyó Camila Recabarren.

