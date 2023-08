María José Weigel se refiere a futuros proyectos luego de “Hijos del Desierto”

Luego de su exitoso desempeño en la teleserie “Hijos del Desierto”, María José Weigel se encuentra abocada al teatro, siendo parte del elenco de la obra “Perfectos Desconocidos”.

“He tenido que trabajar mucho más en cuanto a la proyección de la voz, pero estoy súper contenta de estar con este grupo que ha sido muy acogedor y me han hecho sentir en la casa desde el día uno”, relata la actriz respecto a esta puesta en escena.

La intérprete se refirió, asimismo, acerca de sus poyectos futuros, en conversación con Página 7. “Por ahora de lo que puedo contar es que estoy trabajando en música, que es un proyecto que ya venía trabajando desde mucho antes, pero ya pronto va a poder ver la luz”, aseguró.

“La música es mi otra gran pasión, la cual durante la teleserie lamentablemente no le pude dedicar mucho tiempo porque fue muy invasivo todo lo que requirió la teleserie, pero ya he finalizado ese proceso y lo que implica un rol protagónico, así que he podido desarrollarlo mucho más”, explicó María José.

En tanto, sobre su exepperiencia en el rol protagónico de “Hijos del Desierto”, la actriz sólo entregó palabras elogiosas a la producción dramática de Mega.

“Me encantó. Además, el equipo fue muy lindo, me sentí muy bien con ellos, todos fueron demasiado buena onda conmigo (…) fue un tremendo desafío, implicó muchísimo trabajo y aprendí un montón”, señaló la responsable del rol de la Dra. Eloísa en la nocturna del canal privado.

En este sentido, María José Weigel indicó, acerca de la posibilidad de embarcarse nuevamente en una teleserie, que “se tiene que ver, no puedo decir nada aún sobre eso”.