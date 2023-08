“No entra en ningún diálogo, te manda a la conch… altiro”: Lucas lanza potente especulación sobre Hans en “Gran Hermano”

Hans ha ganado protagonismo durante estos días tras convertirse en el líder de “Gran Hermano”. En este contexto, es donde Lucas, Jorge, Skarleth y Rubén se dedicaron a especular sobre el participante.

La primera en hablar fue la expareja de Pailita, quien comentó cierta actitud del joven de 18 años que llamó su atención.

“Yo le digo ‘Hans, guarda tu plato de comida en el refri, que se va a echar a perder’”, afirmó Skarleth. Sin embargo, añadió que no le hizo caso, imitando su tono de voz.

En ese momento, Lucas aseguró que “el hueón no confía en nadie, yo lo entiendo, soy igual”.

Las actitudes de Hans

Posteriormente, reveló que ha tenido algunos diálogos con el joven futbolista que lo han dejado pensando: “No saben las conversas que he tenido con el Hans afuera. ‘Voy a explotar’, me dice y yo le digo por qué hermano. ‘Siento que voy a explotar y no quiero’”, contó.

Chilevisión aportó su granito de arena a esta conversación y mostró una escena donde Hans le reconoce a Lucas que “todo me molesta, todo me irrita”, mirando hacia el interior de la casa. Aunque ojo, no se escucha el audio sino solamente la voz del nominado.

“Ese hueón es chispita piola. No lo huevean, pero cuando el Pancho lo encaró, lo mandó a la chucha”, recordó y procedió a imitar al participante de forma burlesca.

Según Lucas, Hans “no entra en ningún diálogo, te manda a la conch… altiro”, aseguró Lucas Crespo, mientras que Jorge comentó que “se nota que es de esa escuela”.

Finalmente, no dudó en aseverar que “el día que lleguen a pescar al Hans, cómo va a saltar, va a aparecer atrás con la (patada) voladora”.