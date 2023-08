“No te reclaman y te lo pones donde tú quieres”: Anita Alvarado reveló que estuvo varios años sin tener relaciones, pero utilizó juguetes

Anita Alvarado fue la flamante invitada al programa online de Pamela Díaz, “Sin Editar”, en donde habló sin filtro sobre su vida sexual.

Todo comenzó cuando la “Fiera” le preguntó cuánto ha sido el máximo tiempo que ha estado sin tener relaciones, a lo que la exGeisha reveló que han sido tres años.

“Mentira”, le dijo Pamela tontamente sorprendida ante las palabras de Anita. “Es menos, pero tengo unos consoladores maravillosos”, le aseguró su invitada.

“¿Pero usas juguetes sexuales?”, le consultó Díaz.

“Me encantan”, afirmó. “Además, que no te reclaman y te lo pones donde tu quieres”, explicó Alvarado, buscando el lado positivo a la situación y dando a entender que no necesitas a alguien más para satisfacer tus necesidades íntimas.

Posteriormente, Anita reveló los motivos detrás de esta pausa en su vida sexual: “Fue porque yo lo estaba pasando mal, me había separado y estaba haciendo luto porque seguía amando a la persona”, contó.

Sobre estos quiebres amorosos, la exGeisha afirmó que siempre se ha separado de sus parejas aún “amandolas” porque “a mi no me gustan los problemas. Me gusta ser la gritona, la que lleva la casa... Soy machista”, admite.