Sabrina Sosa desmiente a Roberto Cox y cuenta motivo del quiebre: “Buscamos cosas diferentes”

Sabrina Sosa manifestó su sentir después de que Roberto Cox negara la relación entre ambos, en el programa “Buenos Días a Todos” de TVN.

El rostro de TV+, además, desmintió al periodista de CHV durante la edición de este miércoles del espacio “Sígueme y te sigo”.

“Él contó una vez que nos conocimos en los pasillos de Chilevisión, pero tampoco fue así. Nos conocimos en el aeropuerto, coincidimos en la puerta de embarque del aeropuerto”, aclaró la trasandina.

“Yo me senté y él estaba en frente. Ahí comenzamos a hablar porque nos ubicábamos (…) Después me empezó a hablar por Instagram”, agregó Sabrina, dejando establecido de que Cox no había dicho la verdad sobre este hecho.

Acerca del final de la relación, Sosa señaló que baraja dos teorías al respecto.

“La versión buena sería que en ese periodo en el que nos juntábamos más con amigos, intentábamos conocernos más, sin tener una relación. Siempre lo quisimos hacer lo más piola o privado posible”, planteó.

No obstante, Sabrina dio a conocer una segunda posibilidad. “Quizá quedó molesto porque cuando nos distanciamos, quien decidió dar un paso al costado, fui yo”, postuló.

“Buscamos cosas diferentes. Yo, a esta altura de mi vida y con un hijo, no busco tener relaciones pasajeras. Si veo que la otra persona no me lo va a entregar, no tengo por qué seguir ahí”, especuló la panelista de Sígueme y te sigo”.

“Por más que mantuve hermético lo que teníamos, siempre lo dejé bien parado y siento que él no hizo lo mismo al negar algo que tenía muchas imágenes que lo respaldaban. Él negó más de lo que se podía negar. Siento que ahí me dejó mal parada”, sinceró Sosa.