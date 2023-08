“Todos me miran diferente”: Fran se sinceró sobre lo mal que la hacen sentir sus “amigos” en “Gran Hermano”

El capítulo de ayer de “Gran Hermano” dejó la grande en la “pieza del after”, o también conocida como la “pieza de los guarenes”. Ellos intentaron realizar una estrategia de votación para sacar a Jennifer, alias “la Pincoya”, del reality, sin embargo un aumento en la placa de nominación, estropeó sus planes.

El inesperado resultado de que 7 de los 11 participantes hayan terminado en placa tomó a todos por sorpresa, y por esto Skarleth, Jorge y Lucas sospecharon que Fran le contó la estrategia a Coni, “Pincoya” y Rai. Ellos llevan semanas especulando que el acercamiento de Maira al otro grupo, hará que se vaya en contra de sus amigos, y Lucas, a modo de vocero, le planteó esta inseguridad a quien fue su pareja dentro del reality.

Apenas terminaron la votación, Skarleth le contó al resto de sus amigos que notó gestos de complicidad entre Fran, Coni, Rai y Jennifer, lo cual realmente no sucedió y leyó mal la situación para confirmar su paranoia. Esto terminó en una leve confrontación con Fran, quien negó haber revelado el plan y estar traicionándolos.

Unas personas llegaron a gritar a la casa, quienes supuestamente era la familia de Hans que lo animaban a jugar solo, aparentemente para que no confiara en el grupo de “los guarenes”. Skarleth, Fran, Alessia, “Pincoya” y Rai estaban afuera, y Traverso señaló que cree haber escuchado “Fran traicionera”.

“Todos me miran diferente”

Francisca Maira discutió esta situación junto a Constanza, Raimundo y Jennifer mientras estaba el resto dentro de sus piezas. Ella le manifestó su molestia por las dudas que ha despertado su acercamiento hacia ellos. De igual forma, los comentarios de Ariel y Fernando están generando dudas en la participante por sí verdaderamente se ve que ella está siendo desleal con sus amigos.

Ante estas dudas, Constanza le dijo: “tú tienes que entender, sé que quizás tú te llevas bien, pero los que se han ido yendo son ellos, y es por algo, es por esto mismo, esto no se hace. Si ellos de verdad creyeran que tú eres su amiga, yo no desconfiaría de ti”.

Maira señaló que “hace rato, desde que Lucas y que llegó Fernando, todos me miran diferente, lo siento, porque creen que yo estoy siendo desleal con ellos, y yo no siento que he sido desleal con ellos. Sí he votado a Jorge, y sí he votado a Hans en sus ocasiones porque no son tan cercanos”.

Jennifer afirmó que si bien tiene el discurso de unir a la casa, “pero tampoco quieren que las chicas se acerquen a uno. Ellos te hablan, pero en el fondo no es así”, aseguró.

“Ahora en la pieza, están sí o sí hablando de mí, y obviamente me siento mal, porque quizás sí me he equivocado, y quizás sí la he cagado, pero siento que no”, agregó Francisca. Por esto, Constanza le sugirió que fuera a la pieza a encararlos, lo cual hizo Maira a los minutos después.

“¿Nadie me va a decir nada?”

Un corte y las cámaras en los “lulos” impidió ver la escena de Francisca hablando con su “grupo de amigos”, pero ella volvió a hablar con Jennifer, Coni y Rai para contarles lo sucedido. “Son unos sacos de weas, sólo voy a decir esa wea”, partió Maira al recapitular.

“Fui súper tranqui, estaban todos callados (...) les dije súper tranqui que si alguien sentía algo de mí que me lo dijera al tiro, que yo no estaba siendo desleal. Lucas estaba como paqueado; Rubén me vale pico, no se va a meter; la Ale estaba como (mirando hacia el suelo) y la Skarleth también; Jorge no dijo nada”, contó.

“Nadie dijo nada, y Lucas dijo que nadie me votó, ‘te están haciendo la mente, nadie te votó’. No vine a preguntar esa wea, me importa una raja, si igual me tengo que ir a la placa, alguien igual me votó y está bien”, agregó.

Maira afirmó que Hans le admitió haber tirado en talla que ella estaba jugando en dos bandos, por lo que Fran le preguntó por qué no se lo había dicho realmente si era lo que sentía. Sin embargo, no siguió pescando a Maira, y comenzó a hablar con Jorge.

“Les importó una raja que estaba hablando, y Hans me dijo: ‘yo sí he sentido que has estado más alejada de nosotros, que has estado hablando más con ellos, para el otro bando, y quiero que me expliques por qué’. Yo le dije que desde que llegó Rai he conectado caleta con él, y con la Coni es verdad que no conectaba antes, pero yo ya se lo hice saber a ella (...) con la Pincoya siempre me he llevado bien”, continuó.

“Todos callados, y yo hablando ‘¿nadie me va a decir nada?’”, cerró Fran.