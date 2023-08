‘Depp vs. Heard’: ¿qué dice la crítica sobre la docuserie del juicio entre Johnny y Amber?

Netflix lanzó este 16 de agosto Depp vs. Heard, una serie documental de tres partes enfocada en el rol de las redes sociales en el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard en 2022.

El proceso legal entre las estrellas de cine es uno de los más mediáticos en la historia de Hollywood y el primero en ser comentado en directo y sin filtro por miles en TikTok, YouTube y X (antes Twitter).

Los usuarios en el mundo no solo diseccionaron el dramático caso por ser fan de alguno, también con el fin de captar seguidores a expensas del morbo sobre el abuso y maltrato entre los actores.

“Depp vs. Heard analiza el caso de difamación que acaparó la atención mundial y se convirtió en el primer juicio por TikTok de la historia. Esta serie de tres partes, que muestra por primera vez ambos testimonios en paralelo y examina a fondo ese acontecimiento mediático global, cuestiona la naturaleza de la verdad y el papel que esta desempeña en la sociedad actual”, reza la sinopsis oficial.

La docuserie intenta ser neutral, no cuenta con entrevistas a sus protagonistas o expertos ni nueva información. Su foco es el revuelo generado en el Internet y el papel de la opinión pública en el juicio.

“Realmente, mi intención siempre fue tratar de hacer que la conversación sobre el juicio fuera la verdadera protagonista. Quería alejarme de cualquier ‘él dijo - ella dijo”, explicó Emma Cooper, la directora de la serie documental, a Variety.

“Realmente quería hablar sobre nosotros y la forma en que nos comunicamos, y la forma en que vemos unos eventos que en realidad no tienen nada que ver con nosotros”, continuó a la revista.

“En realidad, de eso se trata la serie, pero no puedo evitar mirar algunas de las cosas que se dicen sobre mí, sin que hayan visto la serie, y es interesante que la gente esté sacando tantas conclusiones”, comentó.

Cooper además destacó: “No creo que el juicio Depp vs. Heard vaya a sacudir los cimientos de la justicia en su país. Había un juez experimentado, todos los días se hablaba con un jurado que pudo ver un excelente testimonio de ambos lados, hubo abogados y pruebas increíbles”.

“Pero me parece muy interesante que los YouTubers fueran bienvenidos en el caso, y ciertamente sentí que tenían otro tipo de intención. Como personas, somos conscientes del poder de la opinión pública”, finalizó.

'Depp vs. Heard' repasa el mediático juicio entre Amber Heard y Johnny Depp | (Cortesía de Netflix)

Debido a su intento de permanecer imparcial entre las partes, la docuserie Depp vs. Heard ha indignado tanto a los fanáticos de Johnny Depp como a los de Amber Heard en las redes sociales.

¿Qué dice la crítica sobre Depp vs. Heard?

Por otro lado, alejados del fanatismo ciego de los seguidores de los actores, los críticos especializados también han dado reseñas en su mayoría negativas a la producción dirigida por Cooper.

Rebecca Nicholson del periódico The Guardian le dio dos estrellas de cinco porque “pretende ser neutral, pero intenta hacer un espectáculo espantoso de un caso de violencia doméstica”.

Por su parte, Richard Roeper de Chicago Sun-Times opinó que el documental sobre el juicio “ofrece un análisis muy pobre sobre el caso de difamación”. Al final, le otorgó dos estrellas sobre 4.

Mientras, Diego Batlle de Otros Cines lo calificó como “mediocre, previsible y convencional” y aseguró que el resultado “no va más allá del de un informe largo propio de un noticiero televisivo”.

Daniel Fienberg de The Hollywood Reporter coincidió. “Algún día tendremos un buen documental sobre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp (...). Depp vs. Heard no es ese documental”, concluyó.

Asimismo, Brian Lowry de CNN comentó: “Depp vs. Heard lo quiere tener todo, aparentar que está diciendo algo profundo sobre el circo del juicio de 2022 mientras le añade otro toque lascivo…”.

“El énfasis en el frenesí de las redes sociales que rodeó el caso, por desgracia, resulta más irritante que esclarecedor, y el único elemento que realmente vale la pena es la forma en que los productores presentan las versiones contradictorias de los dos protagonistas, una al lado de la otra”, concluyó.

No obstante, no todas las críticas fueron malas. Anita Singh de The Telegraph consideró que la serie “nos muestra cómo un caso judicial de Hollywood se convirtió en un circo en las redes sociales”.

Por último, Joel Keller de Decider recomendó verlo. “Resulta una experiencia de visionado muy inconexa, que te atrae con las imágenes del juicio y su edición, y luego te echa con los comentarios, en su mayoría idiotas, en las redes sociales, que no añaden nada más que ruido a todo el juicio”, escribió.