Diana Bolocco se suma a respuesta de Julio César Rodríguez a Kel Calderón: “Muy distinto es cancelar o mandar odio...”

Julio César Rodríguez le contestó con todo a Kel Calderón, quien lo criticó y acusó de burlarse de la gente que ve “Gran Hermano” y además, hizo un llamado a no seguir viendo el programa.

El conductor del reality le indicó a la influencer que ”nunca me burlaría de la gente que conversa en un formato que ni siquiera tengo. Entiendo que hay grupos muy activos, algunos favorables y otros contrarios a los jugadores de Gran Hermano y se encienden las pasiones!”.

Además, le precisó que “tu llamado a no ver más el programa, a la cancelación del otro! Yo podría disentir de ti o no compartir una frase o disgustarme por una opinión tuya, pero nunca, nunca, nunca llamaría a cancelarte o a dejar de seguirte o a no ver tu contenido.Además entendiendo que es tu trabajo”.

Al respecto, su compañera Diana Bolocco comentó la publicación en Instagram, apoyándolo totalmente. “Tienes tanta razón con lo de la cancelación. Una cosa es no estar de acuerdo con alguien o algo, tener espacio para criticar (ojalá constructivamente), discutir, o directamente no consumir algo, pero MUY distinto es cancelar o mandar odio. Yo tampoco lo haría Julito. Para mí el límite está muy claro”.