Ernesto Belloni revela humillante situación de abuso que vivió cuando niño

Ernesto Belloni soprendió esta semana al contar en el programa “Tal Cual” una grave vivencia de su infancia en el colegio, que fue humillante.

Según lo que relató el humorista, sufrió abusos de parte de un compañero en sexto básico. “A lo mejor puede resultar muy fuerte para la televisión, pero es verdad”, advirtió en el espacio conducido por José Miguel Viñuela.

Belloni comentó que estudiaba en el Liceo Amunátegui y siempre fue de los menores de su generación. “Yo me sentaba, y el cabro (que estaba a mi lado) era más grande, y yo sentía que me tocaba”, aseguró, tal como se aprecia en el video de YouTube.

No obstante, el comediante quiso entrar en detalles y reveló las circunstancias de la difícil experiencia.

“Era mi compañero de banco y me decía ‘quédate calladito, si hablas algo te pego’, porque era más grande”, rememoró.

“Me tocaba por atrás y por delante, y yo no podía hacer nada porque estábamos en la última fila”, añadió.

Belloni reflexiona sobre la situación

Por este motivo, Belloni debió sortear la situación sin ayuda de nadie. “Sin decirle ni a mi papá y mamá, porque él me amenazaba, me cambiaba para adelante y me iba a buscar”, aseveró.

Pero ya no era posible continuar en esa circunstancia, entonces, según reveló, “un día no aguanté, le dije a mi mamá y ella fue a hablar con el director del colegio (…) no supe más, el gallo no entró más al colegio”.

En este sentido, arovechó de acompañar su testimonio con una reflexión y consejo. “Hay que darles confianza a los niños para que hablen con sus padres”, recomendó.