“Gritos por allá y por acá”: Nicolás Massú relató el angustiante episodio que vivió en Viena durante un tiroteo

El tenista Nicolás Massú estará de invitado en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, que se emitirá hoy en horario estelar. El deportista relató en el punto de encuentro, un terrible episodio que vivió el año 2020 cuando estuvo a metros de un tiroteo.

“Estaba en Viena, donde yo pasaba la mayor parte del año trabajando, pleno Covid. Era un lunes, se había terminado el torneo de Viena el día anterior, y el martes en la mañana se cerraba todo. Entonces ese lunes era como un sábado, allá comen muy temprano, me pasa a buscar un amigo, caminamos por el centro, pasamos por todos los restaurantes, y entramos a uno”, comenzó.

Su amigo le comunicó que mataron a alguien a balazos a un par de cuadras, y luego le informó que al parecer se trataba de un atentado, el cual estaba sucediendo a casi un kilómetro de distancia. “Entonces, obviamente tensión, el restaurante cerró. Estrés total, nos tuvieron en el restaurante hasta las tres de la mañana”, afirmó.

“En eso entran dos tipos...”

“Empezaron a correr noticias de que habían rehenes en otros restaurantes, no sabíamos qué hacer, tratando de avisarle a mi familia que estábamos bien”, contó el tenista. El Gobierno le indicó a la población que no salieran de donde estaban, por lo que Massú continuó en el restaurante.

“En eso entran dos tipos enormes con barba gritando y ahí me acuerdo que se me paró el corazón, no sé cuántos segundos. No entendía si era la gente que estaba haciendo el atentado o era la policía. De repente, uno se gira y dice ‘Policía’. Con toda la policía en las calles, las calles cerradas, después me fui a acostar y gritos por allá y por acá”, cerró Nicolás Massú.