“Había un comando que me adoraba y rezaba”: Daniella Chávez cumplió y arremetió contra el Partido Republicano

La conejita Playboy Daniella Chávez defendió con todo a la recién nombrada ministra de Cultura, Carolina Arredondo. En especial del tuit que publicó el exrepublicano Gonzalo de la Carrera, mostrando una escena sexual que la actriz protagonizó en una serie de Chilevisión.

Chávez lo instó a borrar el tuit, de lo contrario ella contaría cosas comprometedoras que ocurrieron durante la campaña presidencial de la colectividad. que ella misma apoyó.

Dado que no lo borró, la estrella de OnlyFans se lanzó con todo: “Había un comando que me adoraba y rezaba. Según ellos, les aporté entre 380 mil a 500 mil votos. Otros candidatos me pedían apoyos en videos y cosas así… Yo tengo más de 20 millones de seguidores en mis redes, más de 7 millones de Chile y prometí dejar mi OnlyFans gratis si un candidato ganaba. ¡No tienen ni idea cuánta gente arrastró eso!”.

“Ahora algunos se sienten ofendidos porque manifesté mi apoyo a una mujer, ¡que no es de su color político! Siempre defenderé a las mujeres independientemente de su pensamiento político… Lo que no defenderé más será un partido político”, sentenció.