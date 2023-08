“Hueón arrastrado, Judás”: “Pincoya” se descargó en contra de Hans tras advertencia del joven

El último capítulo de “Gran Hermano” convirtió a Hans Valdés en un personaje mucho más polémico y criticado en las redes sociales. No salvar a Mónica de la placa de nominación, ocasionó el enojo de la “Pincoya sin glamour”, quien encaró al joven por este acto de deslealtad, en una discusión que no fue emitida.

El futbolista arremetió en contra de Jennifer Galvarini, y manifestó sus deseos de que la mujer chilota fuera eliminada en la próxima jornada de eliminación. Incluso llamó a sus seguidores a que se unan para votar a Jennifer.

Hoy, mientras Coni y Pincoya estaban haciendo el aseo de la casa, hicieron alusión a un comentario del líder de la semana hacia Jennifer. “‘Cuídese el domingo’, te dijo, como que te puedes ir”, le contó Constanza.

Ante esto, “Pincoya” respondió que: “pero si me voy, me voy con la frente en alto po’. No me voy a quedar haciéndome la loca (...) él hizo el papel de bueno estos dos meses. Pa’ más la mujer ese día, el primer día que lo echaron a placa se cagó llorando para que le dejen al nieto, el nieto como las hueas”.

“Judás”

“Él me amenaza a mí, ‘cuídate el domingo’, bueno si me voy, me voy con la frente en alto. No ando na’ chupándole la callampa a los otros hueones, hueón arrastrado, cierto”, agregó.

“Hueón arrastrado, Judás, pero no me voy a ir na’, aunque quieran, eso es el peor castigo para los hueones (...) él se hace el malo, no vaya a ser que se vaya antes, el Judás. Nadie ha aguantado tantas placas como yo, cierto”, continuó la “Pincoya”.

“‘Cuídate el domingo’, cállate Judás de mierda, cuídate tú mejor, chuchetumadre. Por lo menos se lo mandé en su cara (...) estos nunca más se van a olvidar de mí, yo me voy a olvidar de estas mierdas, valen callampa, pero ellos van a tener hasta pesadillas conmigo”, añadió.

“Por lo menos, cínica nunca he sido, Judás, que le griten en la calle: ‘Judás’”, cerró Jennifer Galvarini.